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18:48 (мск), источник: Prosports.kz

Абель Санчес: Надеюсь, Головкин и Альварес проведут отличный бой

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по двум версиям Геннадия Головкина, заявил, что со своей стороны они подготовились поединку 15 сентября наилучшим образом, и он ожидает, что Сауль Альварес со своими тренерами Эдди и Чепо Рейносо сделал то же самое, и бой оправдает ожидания зрителей, передает Prosports.kz со ссылкой на WBN.

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«Канело обладает намного бо́льшим арсеналом, чем правый прямой и апперкот, — цитирует Санчеса WBN. — Он прекрасный боксер. Но в первом бою у него проходили эти удары, и, естественно, мы изучили тот поединок. Надеемся, что сможет выступить лучше. Но я уверен, что Канело, Чепо и Эдди попытаются контратаковать против всего, что у нас хорошо получается. Это хороший бой двух хороших боксеров. Надеюсь, мы оправдаем ожидания зрителей».

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«Сейчас я говорю о победе нокаутом, — продолжил Санчес, — и это не просто слова для раскрутки боя, я надеюсь, что бой будет именно таким, какого мы заслуживаем. Мы можем применить планы Б, В и Г. На всякий случай мы работали над всем в тренировочном лагере. Но когда начинается бой, боксеры, по крайней мере мои, делают на ринге то, что они считают наиболее подходящим в данный момент. Мы работали над всеми аспектами, и, надеюсь, сможем все это применить».

«Я считаю, что именно в боях друг с другом первоклассные боксеры показывают все, на что они способны, — добавил Санчес. — Думаю, зрители ожидают интересного боя, как было и перед первым поединком. Головкин сделает все, чтобы так и было. Надеюсь, Канело будет готов сделать то же самое».

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