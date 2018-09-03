Абель Санчес: Надеюсь, Головкин и Альварес проведут отличный бой

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Канело обладает намного бо́льшим арсеналом, чем правый прямой и апперкот, — цитирует Санчеса WBN. — Он прекрасный боксер. Но в первом бою у него проходили эти удары, и, естественно, мы изучили тот поединок. Надеемся, что сможет выступить лучше. Но я уверен, что Канело, Чепо и Эдди попытаются контратаковать против всего, что у нас хорошо получается. Это хороший бой двух хороших боксеров. Надеюсь, мы оправдаем ожидания зрителей».

«Сейчас я говорю о победе нокаутом, — продолжил Санчес, — и это не просто слова для раскрутки боя, я надеюсь, что бой будет именно таким, какого мы заслуживаем. Мы можем применить планы Б, В и Г. На всякий случай мы работали над всем в тренировочном лагере. Но когда начинается бой, боксеры, по крайней мере мои, делают на ринге то, что они считают наиболее подходящим в данный момент. Мы работали над всеми аспектами, и, надеюсь, сможем все это применить».