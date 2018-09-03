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19:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Как Рой Джонс и Камаччо». Казахстанский боксер с семью нокаутами возглавил рейтинг NBA

Казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов (8−0, 7 КО) в Актобе проведет первый титульный бой в карьере. Подробнее о поединке и продвижении спортсмена корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер Фархад Шарипов.

Вечер бокса намечен на 15 сентября. 26-летний казахстанский боксер выйдет на поединок в статусе первого номера рейтинга NBA (National Boxing Association) в полусреднем весе.

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Третий номер в супертяжелом весе занимает еще один казахстанец — Иван Дычко (7−0, 7 КО).

«В свое время, NBA была одной из конкурирующих ассоциаций. Санкции их были, как у WBA, WBC или WBO. Многие известные боксеры, такие как Рой Джонс-младший или Эктор Камачо, дрались за пояса этой организации. Поэтому быть в рейтинге этой организации и получить возможность драться за ее пояс, не помешает Бобиржану для его карьеры», — поделился Шарипов.

Полностью первая десятка в полусреднем весе выглядит следующим образом:

1. Бобиржан Моминов (8−0, 7 КО, Казахстан)
2. Франсиско Сантана (25−6−1, 12 КО, США)
3. Джамал Джеймс (24−1, 11 КО, США)
4. Хосе Бенавидес (27−0, 18 КО, США)
5. Брэд Соломон (28−1, 9 КО, США)
6. Хосесито Лопес (36−7, 19 КО, США)
7. Эдди Гомес (21−3, 12 КО, США)
8. Девон Александр (27−5−1, 14 КО, США)
9. Виктор Ортис (32−6−3, 25 КО, США)
10. Омар Фигуроа-младший (27−0−1, 19 КО, США).

В соперники для Моминова, идущего без поражений, на следующий поединок выбран 24-летний филиппинец Джунджесси Ибгос (13−3, 11 КО). Боксеры разыграют титул WBC ACBO Continental.

— У нас было несколько вариантов. Ждали соперника из Таиланда, который должен был подписать контракт. Рейтинг у него хороший, но был еще вариант с боксером из Африки, — добавил менеджер.

— Почему выбрали филиппинского соперника?

— Он единственный, кто согласился выйти против Бобиржана.

Добавим, предыдущий бой Моминов в США стал дебютным для него в восьмираундовом формате. Казахстанец выиграл его за две минуты, нокаутировав в первом раунде американца Брайна Тиммонса (6−10, 5 КО). По словам Бобиржана, этот поединок стал хорошей проверкой перед титульным боем в Актобе.

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