«Как Рой Джонс и Камаччо». Казахстанский боксер с семью нокаутами возглавил рейтинг NBA
Казахстанский
Казахстанский
Вечер бокса намечен на 15 сентября. 26-летний казахстанский боксер выйдет на поединок в статусе первого номера рейтинга NBA (National Boxing Association) в полусреднем весе.
Третий номер в супертяжелом весе занимает еще один казахстанец — Иван Дычко (7−0, 7 КО).
«В свое время, NBA была одной из конкурирующих ассоциаций. Санкции их были, как у WBA, WBC или WBO. Многие известные боксеры, такие как Рой
Полностью первая десятка в полусреднем весе выглядит следующим образом:
1. Бобиржан Моминов (8−0, 7 КО, Казахстан)
2. Франсиско Сантана (25−6−1, 12 КО, США)
3. Джамал Джеймс (24−1, 11 КО, США)
4. Хосе Бенавидес (27−0, 18 КО, США)
5. Брэд Соломон (28−1, 9 КО, США)
6. Хосесито Лопес (36−7, 19 КО, США)
7. Эдди Гомес (21−3, 12 КО, США)
8. Девон Александр (27−5−1, 14 КО, США)
9. Виктор Ортис (32−6−3, 25 КО, США)
10. Омар
В соперники для Моминова, идущего без поражений, на следующий поединок выбран 24-летний филиппинец Джунджесси Ибгос (13−3, 11 КО). Боксеры разыграют титул WBC ACBO Continental.
— У нас было несколько вариантов. Ждали соперника из Таиланда, который должен был подписать контракт. Рейтинг у него хороший, но был еще вариант с боксером из Африки, — добавил менеджер.
— Почему выбрали филиппинского соперника?
— Он единственный, кто согласился выйти против Бобиржана.
Добавим, предыдущий бой Моминов в США стал дебютным для него в восьмираундовом формате. Казахстанец выиграл его за две минуты, нокаутировав в первом раунде американца Брайна Тиммонса (6−10, 5 КО). По словам Бобиржана, этот поединок стал хорошей проверкой перед титульным боем в Актобе.