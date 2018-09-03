«Как Рой Джонс и Камаччо». Казахстанский боксер с семью нокаутами возглавил рейтинг NBA

Вечер бокса намечен на 15 сентября. 26-летний казахстанский боксер выйдет на поединок в статусе первого номера рейтинга NBA (National Boxing Association) в полусреднем весе.

Третий номер в супертяжелом весе занимает еще один казахстанец — Иван Дычко (7−0, 7 КО).

«В свое время, NBA была одной из конкурирующих ассоциаций. Санкции их были, как у WBA, WBC или WBO. Многие известные боксеры, такие как Рой Джонс-младший или Эктор Камачо, дрались за пояса этой организации. Поэтому быть в рейтинге этой организации и получить возможность драться за ее пояс, не помешает Бобиржану для его карьеры», — поделился Шарипов.

Полностью первая десятка в полусреднем весе выглядит следующим образом:

1. Бобиржан Моминов (8−0, 7 КО, Казахстан)

2. Франсиско Сантана (25−6−1, 12 КО, США)

3. Джамал Джеймс (24−1, 11 КО, США)

4. Хосе Бенавидес (27−0, 18 КО, США)

5. Брэд Соломон (28−1, 9 КО, США)

6. Хосесито Лопес (36−7, 19 КО, США)

7. Эдди Гомес (21−3, 12 КО, США)

8. Девон Александр (27−5−1, 14 КО, США)

9. Виктор Ортис (32−6−3, 25 КО, США)

10. Омар Фигуроа-младший (27−0−1, 19 КО, США).

В соперники для Моминова, идущего без поражений, на следующий поединок выбран 24-летний филиппинец Джунджесси Ибгос (13−3, 11 КО). Боксеры разыграют титул WBC ACBO Continental.

— У нас было несколько вариантов. Ждали соперника из Таиланда, который должен был подписать контракт. Рейтинг у него хороший, но был еще вариант с боксером из Африки, — добавил менеджер.

— Почему выбрали филиппинского соперника?

— Он единственный, кто согласился выйти против Бобиржана.