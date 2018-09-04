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08:53 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин: Хоть мы это мозолим и мозолим, а Альварес проиграл первый бой

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) и экс-чемпион мира в двух категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) заочно прокомментировали первый поединок в преддверии реванша, который запланирован на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

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Напомним, в сентябре прошлого года там же Головкин и Альварес не смогли определить сильнейшего — тогда судьи насчитали ничью.

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«Все же понимают, кто выиграл этот бой. Я вам скажу так — хоть мы это мозолим и мозолим, а Альварес проиграл этот бой. В итоге он проиграл этот поединок по всем показателям. Я за справедливость, я за правду», — сказал Головкин в интервью, размещенном на официальной странице HBO Boxing в Instagram.

Однако у Альвареса другое мнение на этот счет: «Не принимая во внимание карточки судей или ничейный счет, я думаю, этот бой дал боксу то, что необходимо. Я думаю, что выиграл не менее 8 раундов в этом поединке».

Теперь «Канело» не видит для себя другого боя, кроме реванша с Головкиным: «Все жертвы, все тренировки к бою закончились ничьей. Это не то, что я хотел. Ничего другого, кроме второго поединка, мне не нужно».

Добавим, что в предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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