Головкин: Хоть мы это мозолим и мозолим, а Альварес проиграл первый бой

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Напомним, в сентябре прошлого года там же Головкин и Альварес не смогли определить сильнейшего — тогда судьи насчитали ничью.

«Все же понимают, кто выиграл этот бой. Я вам скажу так — хоть мы это мозолим и мозолим, а Альварес проиграл этот бой. В итоге он проиграл этот поединок по всем показателям. Я за справедливость, я за правду», — сказал Головкин в интервью, размещенном на официальной странице HBO Boxing в Instagram.

Однако у Альвареса другое мнение на этот счет: «Не принимая во внимание карточки судей или ничейный счет, я думаю, этот бой дал боксу то, что необходимо. Я думаю, что выиграл не менее 8 раундов в этом поединке».

Теперь «Канело» не видит для себя другого боя, кроме реванша с Головкиным: «Все жертвы, все тренировки к бою закончились ничьей. Это не то, что я хотел. Ничего другого, кроме второго поединка, мне не нужно».

Добавим, что в предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.