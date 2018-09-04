Головкин: Хоть мы это мозолим и мозолим, а Альварес проиграл первый бой
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) и
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) и
Напомним, в сентябре прошлого года там же Головкин и Альварес не смогли определить сильнейшего — тогда судьи насчитали ничью.
«Все же понимают, кто выиграл этот бой. Я вам скажу так — хоть мы это мозолим и мозолим, а Альварес проиграл этот бой. В итоге он проиграл этот поединок по всем показателям. Я за справедливость, я за правду», — сказал Головкин в интервью, размещенном на официальной странице HBO Boxing в Instagram.
Однако у Альвареса другое мнение на этот счет: «Не принимая во внимание карточки судей или ничейный счет, я думаю, этот бой дал боксу то, что необходимо. Я думаю, что выиграл не менее 8 раундов в этом поединке».
Теперь «Канело» не видит для себя другого боя, кроме реванша с Головкиным: «Все жертвы, все тренировки к бою закончились ничьей. Это не то, что я хотел. Ничего другого, кроме второго поединка, мне не нужно».
Добавим, что в предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.