«Это его второй шанс». Известный рефери дал совет Альваресу для победы над Головкиным

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

По его мнению, Альваресу для победы во втором поединке недостаточно будет боксировать в том стиле, в котором он провел первый, завершившийся спорной ничьей.

«Это будет тяжелый бой. Канело необходимо боксировать иначе, чем он делал это в первом бою. В первый раз он много отступал. На этот раз он должен быть более агрессивен и двигаться в стороны. Больше комбинаций и ответов на каждую атаку Головкина. Это будет тяжелый поединок для «Канело», — цитирует Кортеса BoxingScene.com.

Рефери также отметил, что предстоящий поединок очень важен для «Канело» после истории с проваленными допинг-тестами, из которых реванш с Головкиным перенесли с мая на сентябрь.