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09:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Это его второй шанс». Известный рефери дал совет Альваресу для победы над Головкиным

Известный американский рефери Джо Кортес поделился ожиданиями от предстоящего матча-реванша между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), намеченного на 15 сентября в Лас-Вегасе.

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По его мнению, Альваресу для победы во втором поединке недостаточно будет боксировать в том стиле, в котором он провел первый, завершившийся спорной ничьей.

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«Это будет тяжелый бой. Канело необходимо боксировать иначе, чем он делал это в первом бою. В первый раз он много отступал. На этот раз он должен быть более агрессивен и двигаться в стороны. Больше комбинаций и ответов на каждую атаку Головкина. Это будет тяжелый поединок для «Канело», — цитирует Кортеса BoxingScene.com.

Рефери также отметил, что предстоящий поединок очень важен для «Канело» после истории с проваленными допинг-тестами, из которых реванш с Головкиным перенесли с мая на сентябрь.

«Конечно, он (Альварес) заслуживает критики, но как бы то ни было, он уже заплатил за содеянное и вынес из этого урок, — признал Кортес. — “Канело” должен вернуться и выступить хорошо в паре следующих боев. Иначе продолжаться разговоры о том, что он сидел на допинге, а боксу это не нужно. Это его второй шанс. Посмотрим, что произойдет 15 сентября».

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