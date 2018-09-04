«Это его второй шанс». Известный рефери дал совет Альваресу для победы над Головкиным
Известный американский рефери Джо Кортес поделился ожиданиями от предстоящего
Известный американский рефери Джо Кортес поделился ожиданиями от предстоящего
По его мнению, Альваресу для победы во втором поединке недостаточно будет боксировать в том стиле, в котором он провел первый, завершившийся спорной ничьей.
«Это будет тяжелый бой. Канело необходимо боксировать иначе, чем он делал это в первом бою. В первый раз он много отступал. На этот раз он должен быть более агрессивен и двигаться в стороны. Больше комбинаций и ответов на каждую атаку Головкина. Это будет тяжелый поединок для «Канело», — цитирует Кортеса BoxingScene.com.
Рефери также отметил, что предстоящий поединок очень важен для «Канело» после истории с проваленными
«Конечно, он (Альварес) заслуживает критики, но как бы то ни было, он уже заплатил за содеянное и вынес из этого урок, — признал Кортес. — “Канело” должен вернуться и выступить хорошо в паре следующих боев. Иначе продолжаться разговоры о том, что он сидел на допинге, а боксу это не нужно. Это его второй шанс. Посмотрим, что произойдет 15 сентября».