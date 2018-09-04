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08:20 (мск), источник: ТАСС

Турнир по боксу, проходивший в Забайкалье при участии Кобзона, проведут в память о нем

ЧИТА, 4 сентября. /ТАСС/. Всероссийский турнир по боксу класса А, проводившийся с 2004 года в Агинском Бурятском округе Забайкальского края на призы депутат Госдумы и народного артиста СССР Иосифа Кобзона, в этом году будет организован в память о нем, сообщили ТАСС в администрации округа.

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Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Он больше 20 лет представлял в Госдуме интересы жителей Забайкальского края.

«Турнир пройдет с 28 сентября по 2 октября. В этом году он получит новое название — Всероссийский турнир по боксу класса А памяти Иосифа Кобзона», — сказали в окружной администрации.

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Кобзон с 1997 по 2007 год представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 года являлся депутатом от Забайкальского края. В 2010 году ему присвоили звание почетного гражданина края, в октябре 2017-го в забайкальском поселке Агинское установили первый в России бюст певца, а в июне этого года «звезду» народного артиста СССР открыли на аллее с именами выдающихся забайкальцев в центре Читы.

Впервые состязания на призы Кобзона прошли в Забайкалье в 2004 году. Спустя год в турнире стали участвовать не только российские, но и монгольские спортсмены. В разное время турнир посещали Константин Цзю, Вячеслав Яновский, Наталья Рогозина, Александр Поветкин, Виктор Рыбаков, Андрей Курнявка и другие известные боксеры.

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