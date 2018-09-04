Экс-чемпион в трех весах изучил Головкина с «Канело» и назвал фаворита в реванше

«Головкин наступал в 11-м и 12-м раундах, а “Канело” не хотел драться в этих отрезках. Так что, я ставлю на Головкина, потому что он крупнее и у него есть мощь. К тому же он выдержан, силен и бесстрашен — выходит на ринг и бьется, — сказал Мозли в интервью Mayweather Boxing Channel. — Думаю, у “Канело” лучше техника, но Головкин слишком большой для него. Это похоже на то, когда я сражался с Винки Райтом в 154 фунтах. Я бил его, но это не оказывало никакого эффекта на него. “Канело”, вероятно, окажется в той же ситуации. У него хорошая выносливость, но я думаю, что GGG слишком велик для него».