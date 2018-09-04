Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Слован
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Все события
Фоторепортажи
9Сами с усами. Как игроки сборной поздравили Черчесова
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
09:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Потеряет свой ноль и все титулы». Команда Альвареса вынесла вердикт Головкину на реванш

Тренерский штаб мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) в лице Эдди и Хосе «Чепо» Рейносо уверен в победе своего подопечного над чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) в матче-реванше, который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года там же и завершился спорной ничьей.

Читайте также
«Примадонна GGG снова жалуется». Зарубежные фанаты — об «отказе» Головкина от гимнов перед боем с «Канело»

Команда Альвареса заверяет, что на этот раз бой пойдет совсем по иному сценарию и завершится победой мексиканца.

«Для нас честь быть частью такого значимого боксерского события. Мы тренируем Сауля с детства, он занялся профессиональным боксом всего в 13 лет, а теперь он дерется в Лас-Вегасе в такую важную дату, и это замечательно. 15 сентября мы собираемся показать результаты всей нашей тяжелой работы, — цитирует “Чепо” BoxingScene.com. — После первого поединка я многое проанализировал. “Канело” показал отличное движение ног, он заставил Головкина пропустить много ударов, и он научился нейтрализовать своего соперника. На этот раз реванш будет совсем другим».

Эдди Рейносо также не сомневается в триумфе мексиканского бокесра: «Для меня это гордость. Это будет великолепный вечер для всех мексиканцев, и поэтому мы с “Канело” так упорно трудились. Он собирается использовать все свои разнообразные ресурсы и многие навыки, чтобы победить в таком важном поединке, взять верх над Головкиным. Мы уверены, что он сотрет безупречный рекорд Головкина и отберет его чемпионские титулы».

Добавим, что в предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

Три боксера из Казахстана вышли в полуфинал студенческого чемпионата мира в России
«Старый сеньор»: зачем Маркизио перешел в «Зенит»
Шарапова завершила выступление на US Open
Чепиков: Не представляю, как биатлон может существовать без РФ
Федерер проиграл на US Open 55-й ракетке
Русские регбистки разрывают Европу. Они побеждают 3-й год подряд
«Думаете, мы придурки?» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Капитан минского «Динамо» упал в обморок во время матча КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь