«Потеряет свой ноль и все титулы». Команда Альвареса вынесла вердикт Головкину на реванш

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года там же и завершился спорной ничьей.

Команда Альвареса заверяет, что на этот раз бой пойдет совсем по иному сценарию и завершится победой мексиканца.

«Для нас честь быть частью такого значимого боксерского события. Мы тренируем Сауля с детства, он занялся профессиональным боксом всего в 13 лет, а теперь он дерется в Лас-Вегасе в такую важную дату, и это замечательно. 15 сентября мы собираемся показать результаты всей нашей тяжелой работы, — цитирует “Чепо” BoxingScene.com. — После первого поединка я многое проанализировал. “Канело” показал отличное движение ног, он заставил Головкина пропустить много ударов, и он научился нейтрализовать своего соперника. На этот раз реванш будет совсем другим».

Эдди Рейносо также не сомневается в триумфе мексиканского бокесра: «Для меня это гордость. Это будет великолепный вечер для всех мексиканцев, и поэтому мы с “Канело” так упорно трудились. Он собирается использовать все свои разнообразные ресурсы и многие навыки, чтобы победить в таком важном поединке, взять верх над Головкиным. Мы уверены, что он сотрет безупречный рекорд Головкина и отберет его чемпионские титулы».