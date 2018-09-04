Тренер «Канело» сравнил Головкина с ослом

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Чтобы побить Головкина, много не потребуется. Головкин — осел, который не думает. В его голове вообще нет мысли. Он просто прет вперед, выбрасывая несколько ударов», — цитирует «Чепо» Boxingnews24.com.

Ранее в подобном ключе тренер «Канело» высказался о своем коллеге Абеле Санчесе — наставника Головкина он также сравнил с ослом за его постоянную критику в адрес Альвареса из-за проваленных допинг-тестов. В ответ Санчес напомнил Рейносо о его прошлом мясника, добавив, что это не он оказался в центре допинг-скандала.

Напомним, сразу в двух февральских допинг-пробах Альвареса нашли запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. В последствии «Канело» отказался от реванша с Головкиным, намеченного на 5 мая, и получил дисквалификацию на полгода.