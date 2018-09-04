Тренер «Канело» сравнил Головкина с ослом
Тренер
Тренер
«Чтобы побить Головкина, много не потребуется. Головкин — осел, который не думает. В его голове вообще нет мысли. Он просто прет вперед, выбрасывая несколько ударов», — цитирует «Чепо» Boxingnews24.com.
Ранее в подобном ключе тренер «Канело» высказался о своем коллеге Абеле Санчесе — наставника Головкина он также сравнил с ослом за его постоянную критику в адрес Альвареса
Напомним, сразу в двух февральских
С большими сложностями Головкин и Альварес передоговорились о реванше на сентябрь. Боксеры вернутся на арену