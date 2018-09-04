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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Канело» сравнил Головкина с ослом

Тренер экс-чемпион мира в двух категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) Хосе «Чепо» Рейносо в резкой форме высказался в адрес чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) в преддверии их матча-реванша 15 сентября в Лас-Вегасе.

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«Чтобы побить Головкина, много не потребуется. Головкин — осел, который не думает. В его голове вообще нет мысли. Он просто прет вперед, выбрасывая несколько ударов», — цитирует «Чепо» Boxingnews24.com.

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Ранее в подобном ключе тренер «Канело» высказался о своем коллеге Абеле Санчесе — наставника Головкина он также сравнил с ослом за его постоянную критику в адрес Альвареса из-за проваленных допинг-тестов. В ответ Санчес напомнил Рейносо о его прошлом мясника, добавив, что это не он оказался в центре допинг-скандала.

Напомним, сразу в двух февральских допинг-пробах Альвареса нашли запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. В последствии «Канело» отказался от реванша с Головкиным, намеченного на 5 мая, и получил дисквалификацию на полгода.

С большими сложностями Головкин и Альварес передоговорились о реванше на сентябрь. Боксеры вернутся на арену T-Mobile, где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей.

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