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11:35 (мск), источник: ТАСС

Рябинский: Поветкин проходит жесткую процедуру допинг-контроля, его тесты — чистые

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин проходит жесткую процедуру допинг-контроля перед боем с британцем Энтони Джошуа, тесты россиянина показывают отрицательные результаты. Об этом ТАСС заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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Источник: РИА "Новости"

«Все в порядке. Регулярно приходят результаты [допинг- тестов], все чисто», — сказал Рябинский.

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Бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

На счету Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение. В активе британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 — нокаутом).

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