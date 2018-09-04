Рябинский: Поветкин проходит жесткую процедуру допинг-контроля, его тесты — чистые

Источник: РИА "Новости"

«Все в порядке. Регулярно приходят результаты [допинг- тестов], все чисто», — сказал Рябинский.

Бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.