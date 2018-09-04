«У “Канело” всё пошло не по плану». Головкин раскрыл подробности допингового скандала
Казахстанский боксер Геннадий Головкин вспомнил два проваленных
Казахстанский боксер Геннадий Головкин вспомнил два проваленных
В феврале в двух пробах «Канело» был обнаружено запрещенное вещество — кленбутерол. За это он получил шесть месяцев дисквалификации. Тем не менее команда мексиканского боксера придерживается версии, что кленбутерол попал в его организм через зараженное мясо.
— Ты знаешь, что ты употребляешь. Конечно, ты ответственен. Кто употребляет, тот, в принципе, и попадается на этом. Здесь я так понял, что всё пошло немножко не плану у них, и они попались, — сказал Головкин.
«Канело» же так комментировал произошедшее: «Я уважаю спорт и никогда не делал ничего подобного преднамеренно. Я ответственен за это, но моя единственная ответственность в том, что я поторопился: я не знал о проблемах в Мексике с мясом».
Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября в