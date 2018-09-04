Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Слован
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Все события
Фоторепортажи
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
10Это Гинер все купил: все новички ЦСКА
15:44 (мск), источник: Sports.kz

Головкину сообщили пугающие новости о форме «Канело» перед вторым боем

Британская газета Daily Mail прокомментировала физические кондиции мексиканского боксера Сауля Альвареса перед рематчем с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Канело» продолжает готовиться к долгожданному бою, демонстрируя невероятную «физику». Ожидается, что к рематчу он подойдет на пике своих физических кондиций. За двенадцать дней до боя он «высушен» и с мускулатурой, — пишет СМИ.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса прошел 16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился скандальной ничьей. Второй поединок состоится 15 сентября там же. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа «Канело» 2.488, ничья — 20.

 Появились неожиданные новости о втором бое Головкин - «Канело»
Очередной титул официально поставлен на кон второго боя Головкин - «Канело»
Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ
Шарапова и Федерер вылетели на US Open. Им пора заканчивать
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу
«Дзюба достоин быть капитаном». Партнеры по сборной его хвалят
Зарплата Роналду в два раза больше бюджета итальянского «Эмполи»
Мюллер опроверг сообщения о расколе в сборной Германии на ЧМ
Футболист получил рекордный штраф в Британии за нарушение ПДД
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь