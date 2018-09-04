Головкину сообщили пугающие новости о форме «Канело» перед вторым боем

«Канело» продолжает готовиться к долгожданному бою, демонстрируя невероятную «физику». Ожидается, что к рематчу он подойдет на пике своих физических кондиций. За двенадцать дней до боя он «высушен» и с мускулатурой, — пишет СМИ.