Бою Головкин — Альварес посвятят 8-битную игру
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Геннадий Головкин, который проведёт 15 сентября в
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Геннадий Головкин, который проведёт 15 сентября в
Авторами проекта стали промоутерские компании Golden Boy Promotions и GGG Promotions, а также разработчик компьютерных игр GameCommerce. Стороны приняли решение для раскрутки боя подготовить для фанатов игру. Игра за неделю до поединка и должна будет привлечь ещё больше внимания аудитории к поединку.
Игра будет бесплатной и её запустят в сервисах Snapchat, Facebook, Instagram и Twitter. У игроков будет возможность выбирать, за кого играть и какие действия предпринимать — наносить различные удары или защищаться.