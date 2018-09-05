Бою Головкин — Альварес посвятят 8-битную игру

Авторами проекта стали промоутерские компании Golden Boy Promotions и GGG Promotions, а также разработчик компьютерных игр GameCommerce. Стороны приняли решение для раскрутки боя подготовить для фанатов игру. Игра за неделю до поединка и должна будет привлечь ещё больше внимания аудитории к поединку.