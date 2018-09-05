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08:20 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес: Головкин постарел? Я буду первым, кто об этом скажет

Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО), в беседе с Mayweather Boxing Channel заявил, что еще никто и никогда не доминировал над его чемпионом, и если это случится, то он первый скажет, что казахстанец постарел.

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Напомним, что 15 сентября 36-летний Головкин проведет реванш с 28-летним мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их первый бой годом ранее завершился вничью. Об этом сообщает vRINGe.com.

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— Многие, даже те, кто называл Головкина фаворитом в первом бою, думают, что Геннадий стареет, что он уже прошел свой пик.

— Я никогда не видел никого, включая Альвареса, доминирующим над Головкиным. В день, когда я увижу, как кто-то доминирует над Головкиным, когда кто-то будет лучше него, я скажу, что он постарел. До этого времени об этом сложно говорить. Пока мой боец был доминирующим в предыдущих поединках, и старость не придёт внезапно в одном бою. У Геннадия лучший процент нокаутов среди средневесов за всю историю. У него 23 нокаута подряд. Пока никто не доминировал над ним в такой манере, чтобы говорить, что Геннадий постарел. Когда это случится — я буду первым, кто об этом скажет.

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