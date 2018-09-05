Абель Санчес: Головкин постарел? Я буду первым, кто об этом скажет

— Я никогда не видел никого, включая Альвареса, доминирующим над Головкиным. В день, когда я увижу, как кто-то доминирует над Головкиным, когда кто-то будет лучше него, я скажу, что он постарел. До этого времени об этом сложно говорить. Пока мой боец был доминирующим в предыдущих поединках, и старость не придёт внезапно в одном бою. У Геннадия лучший процент нокаутов среди средневесов за всю историю. У него 23 нокаута подряд. Пока никто не доминировал над ним в такой манере, чтобы говорить, что Геннадий постарел. Когда это случится — я буду первым, кто об этом скажет.