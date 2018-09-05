Головкин ответил тренеру Альвареса «за осла»

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В одном из интервью Хосе «Чепо» Рейносо сравнил Головкина с ослом, отметив, что казахстанец постоянно делает то же самое — «не думает и просто прет вперед».

«Я даже не хочу опускаться до такого уровня с такими заявлениями. Это показывает отсутствие воспитания и интеллекта. Это показывает, как они ведут себя. Я никогда не скажу о ком-нибудь что-то подобное», — заявил Головкин в ходе телеконференции.

Ранее в подобном ключе Рейносо высказался о своем коллеге Абеле Санчесе — наставника Головкина он также назвал ослом за его постоянную критику в адрес Альвареса из-за проваленных допинг-тестов. В ответ Санчес напомнил тренеру «Канело» о его прошлом мясника, добавив, что это не он оказался в центре допинг-скандала.

Напомним, сразу в двух февральских допинг-пробах Альвареса нашли запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. В последствии «Канело» отказался от реванша с Головкиным, намеченного на 5 мая, и получил дисквалификацию на полгода.