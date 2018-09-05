Головкин ответил тренеру Альвареса «за осла»
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) ответил на недавнее заявление тренера мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) ответил на недавнее заявление тренера мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).
В одном из интервью Хосе «Чепо» Рейносо сравнил Головкина с ослом, отметив, что казахстанец постоянно делает то же самое — «не думает и просто прет вперед».
«Я даже не хочу опускаться до такого уровня с такими заявлениями. Это показывает отсутствие воспитания и интеллекта. Это показывает, как они ведут себя. Я никогда не скажу о
Ранее в подобном ключе Рейносо высказался о своем коллеге Абеле Санчесе — наставника Головкина он также назвал ослом за его постоянную критику в адрес Альвареса
Напомним, сразу в двух февральских
С большими сложностями Головкин и Альварес передоговорились о реванше на сентябрь. Боксеры вернутся на арену