«Сорвать двойной куш». Головкин о трусости «Канело», третьем бое и рукопожатии после реванша
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) во время телефонной
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) во время телефонной
15 сентября боксеры вернутся на
— У меня был отличный тренировочный лагерь, я чувствую себя хорошо. Моя скорость, сила и рефлексы возвращаются ко мне. Я чувствую себя на 25 лет, — сказал Головкин.
— Как считаешь, «Канело» больше бегал, чем дрался в вашем первом бою?
— Исходя из стиля «Канело» во всех предыдущих поединках, он всегда активно работал со своим оппонентом, а со мной он боялся вступить в размен. Мне неважно, что он сейчас говорит, ведь это пустые слова. Пусть говорит что хочет.
— Это будет рекордная защита титула в среднем для тебя. Что это значит для тебя?
— Для меня очень важно побить этот рекорд (прим. — сейчас на счету Головкина и Бернарда Хопкинса по 20 победных боев в статусе чемпиона). Сорвать двойной куш — побить рекорд и заодно «Канело».
— Есть ли разочарование или сожаление, что этот бой не состоялся на пять лет раньше? Был бы это мегафайт, который все хотят видеть?
— Вполне возможно. Не пять, но два года назад они не хотели драться с нами. Они даже отдали нам один из поясов, чтобы избежать боя.
— Будет ли третий бой с «Канело» в будущем?
— Я просто хочу наказать его сейчас. За все, что он и его команда сделали.
— Пожмешь ли ты руку «Канело» после боя, после всего, что было сказано?
— Никто не знает, как все закончится. Но никто не собирается поздравлять друг друга c победой — это точно.
— Негатив по отношению к команде «Канело»
— Я всегда выкладываюсь на тренировках на все 100 и серьезно подхожу к каждому бою. Я всегда делаю все возможное. «Канело» и его команда продолжают говорить глупости и дискредитировать себя. Мне больше нечего об этом сказать.