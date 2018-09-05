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08:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Сорвать двойной куш». Головкин о трусости «Канело», третьем бое и рукопожатии после реванша

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) во время телефонной пресс-конференции ответил на несколько вопрос о предстоящем матче-реванше с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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15 сентября боксеры вернутся на T-Mobile Arena в Лас-Вегас (штат Невада, США), где ровно год назад их первый бой завершился вничью. в предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

— У меня был отличный тренировочный лагерь, я чувствую себя хорошо. Моя скорость, сила и рефлексы возвращаются ко мне. Я чувствую себя на 25 лет, — сказал Головкин.

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— Как считаешь, «Канело» больше бегал, чем дрался в вашем первом бою?
— Исходя из стиля «Канело» во всех предыдущих поединках, он всегда активно работал со своим оппонентом, а со мной он боялся вступить в размен. Мне неважно, что он сейчас говорит, ведь это пустые слова. Пусть говорит что хочет.

— Это будет рекордная защита титула в среднем для тебя. Что это значит для тебя?
— Для меня очень важно побить этот рекорд (прим. — сейчас на счету Головкина и Бернарда Хопкинса по 20 победных боев в статусе чемпиона). Сорвать двойной куш — побить рекорд и заодно «Канело».

— Есть ли разочарование или сожаление, что этот бой не состоялся на пять лет раньше? Был бы это мегафайт, который все хотят видеть?
— Вполне возможно. Не пять, но два года назад они не хотели драться с нами. Они даже отдали нам один из поясов, чтобы избежать боя.

— Будет ли третий бой с «Канело» в будущем?
— Я просто хочу наказать его сейчас. За все, что он и его команда сделали.

— Пожмешь ли ты руку «Канело» после боя, после всего, что было сказано?
— Никто не знает, как все закончится. Но никто не собирается поздравлять друг друга c победой — это точно.

— Негатив по отношению к команде «Канело» как-то влияет на тренировочный лагерь?
— Я всегда выкладываюсь на тренировках на все 100 и серьезно подхожу к каждому бою. Я всегда делаю все возможное. «Канело» и его команда продолжают говорить глупости и дискредитировать себя. Мне больше нечего об этом сказать.

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