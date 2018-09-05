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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин высказался о своем тренере Абеле Санчесе и его влиянии

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) высказался о своем тренере Абеле Санчесе.

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фотографий
9
фотографий

Сотрудничать с американским тренером, чей зал расположен в Big Bear (штат Калифорния, США), Головкин начал в 2010 году. В 2015 году Санчес был признан «Тренером года» по версии ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

— Что делает Абеля Санчеса таким хорошим тренером?
— Вам лучше спросить у комиссии, которая считает его лучшим тренером в мире.

— Насколько ты вырос с Абелем Санчесом как боец?
— Я действительно никак не изменился, но и не стал хуже. Я безумно благодарен Абелю Санчесу за то, что он не вмешивал в мою карьеру какие-то запрещенные препараты или вещества. Он не научил меня чему-то, что запрещено в боксе. Я рад, что у меня такой отличный тренер.

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