Геннадий Головкин высказался о своем тренере Абеле Санчесе и его влиянии

Сотрудничать с американским тренером, чей зал расположен в Big Bear (штат Калифорния, США), Головкин начал в 2010 году. В 2015 году Санчес был признан «Тренером года» по версии ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

— Насколько ты вырос с Абелем Санчесом как боец?

— Я действительно никак не изменился, но и не стал хуже. Я безумно благодарен Абелю Санчесу за то, что он не вмешивал в мою карьеру какие-то запрещенные препараты или вещества. Он не научил меня чему-то, что запрещено в боксе. Я рад, что у меня такой отличный тренер.