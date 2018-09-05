Дочь Мохаммеда Али о реванше Головкин — Альварес: Я фанатка обоих, но непобедимых нет

«Я фанатка обоих — и Головкина, и “Канело”. Я рада, что они наконец сделали второй поединок и что он состоится. Мне сложно ставить против Головкина, хотя я знаю, что непобедимых не существует, и любого можно побить. Я лишь надеюсь увидеть лучше бой, чем первый», — сказала Лейла в беседе с ESPN.

Первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Тогда они не смогли выявить победителя — судь насчитали ничью.

15 сентября боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша. В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.