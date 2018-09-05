Дочь Мохаммеда Али о реванше Головкин — Альварес: Я фанатка обоих, но непобедимых нет
Лейла Али, дочь легендарного боксера Мохаммеда Али, поделилась мнением о
Лейла Али, дочь легендарного боксера Мохаммеда Али, поделилась мнением о
«Я фанатка обоих — и Головкина, и “Канело”. Я рада, что они наконец сделали второй поединок и что он состоится. Мне сложно ставить против Головкина, хотя я знаю, что непобедимых не существует, и любого можно побить. Я лишь надеюсь увидеть лучше бой, чем первый», — сказала Лейла в беседе с ESPN.
Первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года на арене
15 сентября боксеры вернутся на ту же площадку для проведения реванша. В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.
Отметим, что Лейла Али провела на профессиональном ринге 24 боя и во всех одержала победы (21 нокаутом). Она владела титулами IBA, WIBA и IWBF во втором среднем весе. В 2007 году завершила карьеру непобежденной.