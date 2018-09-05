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09:41 (мск), источник: Р-Спорт

Промоутер Ковалева: Бой-реванш с Альваресом, скорее всего, пройдет в январе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Россиянин Сергей Ковалев свой следующий бой проведет против колумбийца Элейдера Альвареса, схватка с большой долей вероятности состоится в январе, заявила РИА Новости промоутер Крушителя Кэти Дува.

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Источник: AP 2018

Ковалев в августе проиграл Альваресу и потерял пояс WBO в полутяжелом весе, после чего размышлял о завершении карьеры. В итоге россиянин решил воспользоваться опцией в контракте на реванш с колумбийцем. При этом рассматривался вариант организации боя между Альваресом и другим россиянином чемпионом WBA Дмитрием Биволом 8 декабря в США.

«Сергей проведет реванш с Альваресом. И, скорее всего, этот бой состоится в январе. Мы все еще прорабатываем детали. В связи с этим мы работаем и над следующим соперником Бивола. Пока подтвержденных договоренностей нет», — сказала Дува.

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