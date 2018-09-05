«Головкин — самый сложный соперник». Чемпион IBF и WBA в весе Ислама собрался в дивизион GGG

Сначала Херд, вернувшийся к тренировкам после операции на плечевом суставе, хочет объединить титулы в своем веса.

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Причем выполнить поставленную цель американец планирует до лета 2019 года, а после подняться в средний дивизион, где доминирует казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО), владеющий титулами WBC, WBA (Super) и IBO.

«В данный момент я пытаюсь стать абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе, — заявил Херд в интервью Premier Boxing Champions. — Если этого не произойдет к лету 2019 года, думаю, настанет время подняться в средний вес. Я считаю, что из Джейкобса, Чарло, Альвареса и Головкина, самым простым соперником для меня будет Дэнни. Вторым будет а-Чарло. Самым сложным из них — Геннадий».

Свой последний бой Херд провел 7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда в объединительном бою решением судей победил кубинца Эрисланди Лару (25−3−2, 14 КО). Американец защитил титул IBF и отобрал у соперника пояса WBA (Super) и IBO, однако от одного из них позднее отказался.