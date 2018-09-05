«Нокаут, судьи и воля к победе». Тренер сборной Казахстана по боксу рассказал об упущенных золотых медалях МЧМ-2018

Единственным чемпионом турнира от нашей страны стал Нурбек Оралбай (до 75 килограммов). С «серебром» молодежный чемпионат мира закончили Ермахан Жакпеков (до 69 килограммов), Сагындык Тогамбай (до 81 килограмма), Айбек Оралбай (до 91 килограмма) и Дамир Тойбай (свыше 91 килограмма). Бронзовым призером состязания стал чемпион Азии-2018 Махмуд Сабырхан (до 49 килограммов).

— В общем, неплохое выступление, но команда была хорошая и я хотел бы лучшего результата добиться, но не получилось. Можно было две-три золотые медали взять. Похожая ситуация у нас была в Санкт-Петербурге два года назад. Тоже была очень сильная команда и я рассчитывал на две-три золотые медали, но в равных боях победа уходила в другую сторону. Возможно, не хватило фарта или везения. Надо быть на голову выше и все.

С одной стороны, результат радует. До четвертьфинала шли ровно. Все десять человек дошли. В четвертьфинале четверо проиграли в довольно близких боях. Все боксировали достойно. Проявили и характер, и желание. Чего не хватило? Надо еще больше работать. Значит, есть над чем трудиться.

— С одной стороны, возможно, для ребят такой опыт полезен перед взрослым боксом. А с другой… Что Вы скажите про финал в супертяжелом весе, где выступал наш Дамир Тойбай и соперник из России.

— Это отдельная история для разговора. Таких судей просто гнать надо. Это не шахматы или балет… Это бокс! Один легкий удар… Взять отсчитать и остановить бой в финале чемпионата мира. Дамир так ярко дошел до этого поединка и был на него настроен. Тем более, они встречались ранее и там были такие бои… И в этот раз должен был состояться у них конкурентный бой.

Финальный бой Дамир Тойбай — Алексей Дронов:

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А вот этот судья… Или у него квалификация такая и понимать бокс можно по-разному. Или он был заинтересован… Легкий удар и он остановил, и отсчитал… Так любой бой можно останавливать. Сейчас могут разрешить протесты… Это такое дело… Как можно таких судей привлекать? И таких судей не один, их там много. Например, рефери из Тайпея. Ни разу нам бой не дала в выигранных боях.

Обычно, если судья часто попадает в разногласия, его могут наказать. А тут… Единогласное решение, а она дает в другую сторону и счет становится 1:4… И так было не один раз. В обычной практике, если рефери попадает не один раз в разногласия, то это уже сигнал. На этом турнире ни одного судью не наказали за такое. Возможно, поэтому они были невнимательны.

Как можно за легкий удар в тяжелом весе бой остановить и отсчитать? Потом еще стоит и глаза прячет. Наш спортсмен хотел с ринга уйти. Расплакался. Я ему говорю, иди хоть секундантам руки пожми. А судье он руку не пожал… Тот стоит и глаза прячет…

— Там даже был момент, что Дамир не хотел, чтобы судья брал его за руку во время объявления победителя.

— Да, протест был. В интернете есть видео, где судья отсчитал парню два нокдауна, а тот его нокаутировал. Довели человека до такого! И будь наш парень поэмоциональнее, он тоже мог так сделать. Он ведь трудился два года и шел к этому бою… Пахал. А тут взяли и все перечеркнули. Украл мечту у человека.

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— Был и еще один ожидаемый финал Бижамов — Жакпеков. Наш парень вышел в финал после победы нокаутом в полуфинале.

— Наш парень провел яркие бои, но я сразу сказал, что россиянин очень серьезный боксер. Я его еще раньше разглядел, хотя, сами россияне на него ставку не делали. А это одаренный и далеко идущий парень. Жакпеков в этом бою сразу начал бросаться и сразу смазал картину. Провалился несколько раз. Хотя, я ему говорил, чтобы он не бросался и дергал соперника. Во втором раунде соперник подустал и наш стал его пробивать по печени. Стал действовать чище и побольше ударов наносил. Но бой отдали туда.

Финальный бой Ермахан Жакпеков — Джамбулат Бижамов:

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— Братья Оралбай. У одного «золото», у другого — «серебро». Что скажите о них?

— Братья-близнецы. Бойцы хорошие. С характером. Нурбек у кубинца выиграл, а Айбек — у американца. Встречались с довольно сильными соперниками. Они молодцы. Проявили все свои лучшие качества на этом турнире. Выложились полностью. На чемпионате мира легких боев не бывает. Нужно преодолевать себя. Бороться с болью и страхом. Нужно рисковать… Просто так чемпионами мира не становятся.

Финальный бой Нурбек Оралбай — Даниил Тетерев:

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— А в категории до 49 килограммов, где выступал чемпион Азии Махмуд Сабырхан, чего не хватило для выхода в финал?

— В полуфинале пуэрториканец просто отбегался. Такой стиль присущ южноамериканским боксерам или кубинцам. Они «бегают» и «играют». Как Хулио Де Ла Крус. Отдают победу за то, что они красиво подвигались. За такой бокс нашим боксерам победу никогда не дадут. Наш его гонял и выигрывал…

Полуфинальный бой Махмуд Сабырхан — Жан Поль Ривера:

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Два судьи из боксерских стран отдали все три раунда нашему боксеру. А судьи из Тайпея, Алжира и еще не помню откуда отдали бой углу напротив. Попались нам такие небоксерские страны. А в финале пуэрториканец проиграл сопернику из Таиланда… Тому, у которого Сабырхан выигрывал. Это была наша золотая медаль — я на нее рассчитывал на 99,9 процента. Махмуд провел такие бои на турнире…

Против соперников из России или Алжира и уверенно выиграл. А тут соперник просто отбегался… Наш его гонял, конечно, но результат 2:3 и бой ушел в другую сторону. Возможно, нужно было его поймать и добивать, но у Махмуда, наверное, мощи не хватило. Здесь и наша ошибка. Надо было его настроить, чтобы бой закончить досрочно. И никому не оставить шансов.

Были реальные золотые медали, которое можно было и нужно было забирать, но не получилось.

— Произошел небольшой конфликт между Сагындыком Тогамбаем и Русланом Колесниковым, когда боксеры обменялись ударами после гонга…

— Это было по горячке. Ничего личного у них нет. Потом они пожали руки. После команды «стоп» один ударил, другой — ответил. Такое иногда бывает. Но я не думаю, что на нем надо заострять внимание. Это боевой эпизод.

Финальный бой Сагындык Тогамбай — Руслан Колесников: