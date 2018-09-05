«По особой формуле». Промоутер Головкина раскрыл хитрую задумку на бой с «Канело»

— Посмотрим, как сложится поединок, но я могу сказать, что Геннадий сделает много изменений по сравнению с первым боем, но и «Канело» также внесет немало корректировок. Хоть даже GGG и является наступательным боксером, думаю, в этот раз он будет оказывать еще больше давления и проделает более качественную работу в срезании углов, — поделился с Fight Hub TV Леффлер.
Управляющий директор GGG Promotions также отметил, что 15 сентября Геннадий опробует новое средство против бегающего стиля своего соперника.
— В прошлый раз «Канело» не давал Геннадию загнать себя в ловушку, постоянно перемещаясь вдоль канатов. К рематчу Jordan создали для GGG новую экипировку.
Они разработали специальные подошвы, чтобы он мог быстрее передвигаться по рингу, прямо как кот. Он будет на месте еще до того, как там появится «Канело». Это волшебные боксерки, обувь по особой формуле, — с улыбкой поведал Том.