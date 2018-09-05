«По особой формуле». Промоутер Головкина раскрыл хитрую задумку на бой с «Канело»

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— Посмотрим, как сложится поединок, но я могу сказать, что Геннадий сделает много изменений по сравнению с первым боем, но и «Канело» также внесет немало корректировок. Хоть даже GGG и является наступательным боксером, думаю, в этот раз он будет оказывать еще больше давления и проделает более качественную работу в срезании углов, — поделился с Fight Hub TV Леффлер.

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Управляющий директор GGG Promotions также отметил, что 15 сентября Геннадий опробует новое средство против бегающего стиля своего соперника.

— В прошлый раз «Канело» не давал Геннадию загнать себя в ловушку, постоянно перемещаясь вдоль канатов. К рематчу Jordan создали для GGG новую экипировку.