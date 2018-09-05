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16:07 (мск), источник: Р-Спорт

WBA обязала начать переговоры о проведении боя Лебедев — Усик

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. WBA обязала начать переговоры о проведении боя между Денисом Лебедевым и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком, заявил менеджер российского боксера Вадим Корнилов.

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Источник: РИА "Новости"

WBA в феврале сообщила, что Лебедев, не принимавший участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен «чемпионом в отпуске», но будет обязан встретиться с победителем турнира.

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Усик в июле выиграл в финале WBSS у россиянина Мурата Гассиева.

«Вчера WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком, — сказал Корнилов журналистам. — До 3—4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги».

«Сейчас мы смотрим на бой с турком Хизни Алтункаем. Но очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться. Но тут (многое) зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно», — продолжил Корнилов.

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