WBA обязала начать переговоры о проведении боя Лебедев — Усик
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости, Василий
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости, Василий
WBA в феврале сообщила, что Лебедев, не принимавший участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен «чемпионом в отпуске», но будет обязан встретиться с победителем турнира.
Усик в июле выиграл в финале WBSS у россиянина Мурата Гассиева.
«Вчера WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком, — сказал Корнилов журналистам. — До
«Сейчас мы смотрим на бой с турком Хизни Алтункаем. Но очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться. Но тут (многое) зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно», — продолжил Корнилов.