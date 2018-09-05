WBA обязала начать переговоры о проведении боя Лебедев — Усик

Источник: РИА "Новости"

WBA в феврале сообщила, что Лебедев, не принимавший участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), объявлен «чемпионом в отпуске», но будет обязан встретиться с победителем турнира.

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Усик в июле выиграл в финале WBSS у россиянина Мурата Гассиева.

«Вчера WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком, — сказал Корнилов журналистам. — До 3—4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги».