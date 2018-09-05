Мурат Гассиев посетит бой Дениса Лебедева в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости, Василий
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости, Василий
Поединок Лебедева и Алтункая пройдет 7 сентября в Челябинске.
Данный турнир приурочен к 282-летию города. Также гостями предстоящего боя станут Майк Тайсон, Константин Цзю, Руслан Проводников, Умар Кремлев.
Гассиев дошел до финала в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе, в котором уступил украинцу Александру Усику. Позднее стало известно, что россиянин выступал с травмой плеча. В конце августа тренер Гассиева Абель Санчес сообщил, что боксер по состоянию здоровья не сможет проводить бои в течение
Лебедев в декабре 2016 года раздельным решением судей проиграл Гассиеву, потеряв пояс IBF. После этого поединка неоднократно велись разговоры о проведении повторного боя.