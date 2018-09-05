Мурат Гассиев посетит бой Дениса Лебедева в Челябинске

Гассиев дошел до финала в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе, в котором уступил украинцу Александру Усику. Позднее стало известно, что россиянин выступал с травмой плеча. В конце августа тренер Гассиева Абель Санчес сообщил, что боксер по состоянию здоровья не сможет проводить бои в течение пяти-шести месяцев.