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15:15 (мск), источник: Р-Спорт

Мурат Гассиев посетит бой Дениса Лебедева в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев посетит бой своего соотечественника Дениса Лебедева с Хизни Алтункаем из Турции, сообщили на пресс-конференции организаторы боксерского вечера в Челябинске.

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Источник: РИА "Новости"

Поединок Лебедева и Алтункая пройдет 7 сентября в Челябинске.

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Данный турнир приурочен к 282-летию города. Также гостями предстоящего боя станут Майк Тайсон, Константин Цзю, Руслан Проводников, Умар Кремлев.

Гассиев дошел до финала в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе, в котором уступил украинцу Александру Усику. Позднее стало известно, что россиянин выступал с травмой плеча. В конце августа тренер Гассиева Абель Санчес сообщил, что боксер по состоянию здоровья не сможет проводить бои в течение пяти-шести месяцев.

Лебедев в декабре 2016 года раздельным решением судей проиграл Гассиеву, потеряв пояс IBF. После этого поединка неоднократно велись разговоры о проведении повторного боя.

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