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15:37 (мск), источник: Р-Спорт

Константин Цзю провел мастер-класс в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 сен — РИА Новости. Известный российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в среду провел мастер-класс в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.

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Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, мероприятие было организовано НОК совместно с министерством дошкольного образования Узбекистана.

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«Мне уже почти 50 лет, но я каждый день тренируюсь. Потому что дал себе слово. Не переставайте тренироваться», — обратился Цзю, которого цитирует НОК, к участникам мастер-класса. Известный боксер пожелал всем, кто пришел на встречу с ним, всегда стремиться к своей цели и добиваться желаемых результатов.

В ходе мероприятия Цзю дал уроки мастерства совсем юным боксерам, а также поделился опытом с уже состоявшимися спортсменами.

«После мастер-класса состоялись показательные выступления мастеров кожаной перчатки Узбекистана. По итогам мероприятия именитому гостю были вручены памятные подарки», — добавили в НОК Узбекистана.

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