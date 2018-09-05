Константин Цзю провел мастер-класс в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 5 сен — РИА Новости. Известный российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в среду провел
ТАШКЕНТ, 5 сен — РИА Новости. Известный российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в среду провел
По данным
«Мне уже почти 50 лет, но я каждый день тренируюсь. Потому что дал себе слово. Не переставайте тренироваться», — обратился Цзю, которого цитирует НОК, к участникам
В ходе мероприятия Цзю дал уроки мастерства совсем юным боксерам, а также поделился опытом с уже состоявшимися спортсменами.
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