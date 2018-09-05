Константин Цзю провел мастер-класс в Ташкенте

«Мне уже почти 50 лет, но я каждый день тренируюсь. Потому что дал себе слово. Не переставайте тренироваться», — обратился Цзю, которого цитирует НОК, к участникам мастер-класса. Известный боксер пожелал всем, кто пришел на встречу с ним, всегда стремиться к своей цели и добиваться желаемых результатов.