Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Куньлунь
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Дания
Все события
Фоторепортажи
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
14«Ненавижу «Спартак!»: болельщики «Зенита» и военный оркестр
15:38 (мск), источник: Sports.kz

Тайсон Фьюри точно знает победителя второго боя Головкин — «Канело»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27−0, 19 КО) поделился мнением о возможном исходе рематча Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

— Вот мой прогноз на бой «Канело» — GGG: думаю, единственный победитель здесь — это фанаты. Они хотят настоящего угощения. Победители мы, как фанаты бокса. Кто победит в этом поединке? Тот, кто больше захочет этого. Но я точно знаю, что победят болельщики, потому что они увидят двух великих чемпионов лицом к лицу. Они собираются разорвать друг друга на кусочки! Надеюсь, это будет отличный бой, — сказал Фьюри.

На второй бой Головкин — «Канело» букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа «Канело» — 2.488, ничья — 20.

 Головкин выписал достойный ответ назвавшему его ослом тренеру «Канело»
Заявление тренера Головкина вызвало тревогу перед боем с «Канело»
Роман с Россией закончен. Виктор Ан возвращается домой
Дидье Дрогба вернулся в «Челси»
«"Доказательства" — слова Родченкова»: Слепцова против WADA
Концерт Басты назвали угрозой для российского футбола
НХЛ попросила игроков не пить из Кубка Стэнли вверх ногами
Шесть лет на двоих: Лебедева и Абакумова дисквалифицированы
Вукоевич вернулся в сборную Хорватии после скандала на ЧМ-2018
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь