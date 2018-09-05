Тайсон Фьюри точно знает победителя второго боя Головкин — «Канело»

— Вот мой прогноз на бой «Канело» — GGG: думаю, единственный победитель здесь — это фанаты. Они хотят настоящего угощения. Победители мы, как фанаты бокса. Кто победит в этом поединке? Тот, кто больше захочет этого. Но я точно знаю, что победят болельщики, потому что они увидят двух великих чемпионов лицом к лицу. Они собираются разорвать друг друга на кусочки! Надеюсь, это будет отличный бой, — сказал Фьюри.