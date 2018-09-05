Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак2
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи0
Куньлунь0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс3
Витязь4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо НН3
Динамо Мн2
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Дания
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик1
Барыс6
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит3
Амур1
Все события
Фоторепортажи
19Всемирный день сердца на тренировке сборной России
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлено о бое Елеусинова в андеркарте титульного поединка в весе Головкина

Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила о следующем бое олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: twitter.com/MatchroomBoxing

Казахстанский боксер выйдет на ринг 20-го октября в Бостоне в андеркарте вечера бокса, где главным событием станет поединок за пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, в котором встретятся два потенциальных соперника Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) — обладатель титула Билли Джо Сондерс и претендент Деметриус Андраде.

Отметим, что для Елеусинова это будет четвертый бой в профи. В начале августа он провел свой третий профессиональный поединок. На ринге в Кардиффе 27-летний казахстанец по очкам выиграл у венгра Габора Горбича (24−12, 14 КО).

WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым в весе Шуменова
ЦСКА подал документы в УЕФА на проведение матчей ЛЧ в «Лужниках»
Марат Сафин назвал лучшего теннисиста в истории
Центральный защитник «Спартака» выбыл на полгода из-за травмы
Экс-ассистент Карреры будет помощником Рахимова в «Ахмате»
Гросс: Никогда не сомневался в чистоте российских биатлонистов
Рафаэль Надаль установил новый рекорд Открытого чемпионата США
«Авангард» приобрел защитника, проведшего в НХЛ более 500 матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь