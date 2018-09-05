Официально объявлено о бое Елеусинова в андеркарте титульного поединка в весе Головкина

Казахстанский боксер выйдет на ринг 20-го октября в Бостоне в андеркарте вечера бокса, где главным событием станет поединок за пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, в котором встретятся два потенциальных соперника Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) — обладатель титула Билли Джо Сондерс и претендент Деметриус Андраде.

Отметим, что для Елеусинова это будет четвертый бой в профи. В начале августа он провел свой третий профессиональный поединок. На ринге в Кардиффе 27-летний казахстанец по очкам выиграл у венгра Габора Горбича (24−12, 14 КО).