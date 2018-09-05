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21:57 (мск), источник: ТАСС

Мэйуэзер и Макгрегор могут провести реванш

ТАСС, 5 сентября. Американский боксер Флойд Мэйуэзер — младший и ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ведут переговоры об организации реванша. Об этом сообщил отец американца Флойд Мэйуэзер — старший, слова которого приводит «Газета.Ru» со ссылкой на издание Daily Express.

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Источник: AFP 2018

В 2017 году Мэйуэзер и Макгрегор провели бой по правилам бокса, поединок прошел в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. По неофициальным данным, американец заработал за бой более $300 млн, ирландец — более $100 млн.

«Они ведут переговоры, они собираются драться снова. Я не знаю точно, говорю, как все это выглядит с моей стороны. Мой сын хочет еще один бой. Я думаю, они снова проведут бой по правилам бокса», — заявил Мэйуэзер-старший.

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41-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. Всего за карьеру он провел 50 поединков, победив во всех (27 нокаутом) и установив рекорд по числу боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу.

30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

6 октября в Лас-Вегасе Макгрегор проведет бой с Хабибом Нурмагомедовым. На кону будет стоять титул UFC в легком весе, которым владеет россиянин.

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