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14:04 (мск), источник: Комсомольская правда

«Хочу, чтобы сын провел бои на Урале в феврале»: Константин Цзю приехал в Екатеринбург вместе с Тайсоном

Боксеры поделились секретами успешного боя.

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Источник: Комсомольская правда

Сразу два прославленных боксера, Майк Тайсон и Константин Цзю, приехали 6 сентября в Екатеринбург. Спортсмены побывали в Академии единоборств РМК, где в присутствии поклонников бокса, многие из которых совсем юные, провели показательную тренировку.

Источник: Комсомольская правда

Позже Цзю пообщался с поклонниками, рассказав о том, что мечтает привезти в Свердловску область своего сына.

— Хочу, чтобы сын провел бои на Урале, на своей второй родине, хоть он родился и живет в Австралии, — заявил боксер. — Хочу, чтобы мой сын Тимофей дрался тут 23 февраля 2019 года. Он часто бывает в России.

Речь идет о 23-летнем Тимофее Цзю, который пошел по стопам отца и активно занимается боксом.

— Скоро у сына бой с сильным соперником — тайцем, у которого 18 побед, 17 из которых — нокаутом. Желаю сыну обойтись без травм, — рассказал спортсмен, который в последний раз выходил на ринг 13 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

По словам Константина Цзю, в юности, которую он провел в уральском городе Серов, почти никто не знал ни о Майке Тайсоне, ни о Мухаммеде Али. Но в СССР были свои знаменитые боксеры, поэтому родители будущего чемпиона уважительно относились к этому виду спорта и с удовольствием отдали молодого Костю в бокс.

Источник: Комсомольская правда

Также гость из Австралии раскрыл настоящую цель своего визита.

— Моя миссия в Екатеринбурге — вдохновить детей идти в зал, а не на улицу, — говорит Цзю.

Напомним, что уральский боец родился в Серове, в молодости переехал в Екатеринбург, а позже в Москву и затем в Сидней. Несколько лет назад Константин развелся в первой женой Натальей, которая также родом из Серова. Именно Наталья была главной поддержкой для мужа в период его первых побед в Австралии.

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