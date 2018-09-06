«Хочу, чтобы сын провел бои на Урале в феврале»: Константин Цзю приехал в Екатеринбург вместе с Тайсоном

Источник: Комсомольская правда

Сразу два прославленных боксера, Майк Тайсон и Константин Цзю, приехали 6 сентября в Екатеринбург. Спортсмены побывали в Академии единоборств РМК, где в присутствии поклонников бокса, многие из которых совсем юные, провели показательную тренировку.

Источник: Комсомольская правда

Позже Цзю пообщался с поклонниками, рассказав о том, что мечтает привезти в Свердловску область своего сына.

— Хочу, чтобы сын провел бои на Урале, на своей второй родине, хоть он родился и живет в Австралии, — заявил боксер. — Хочу, чтобы мой сын Тимофей дрался тут 23 февраля 2019 года. Он часто бывает в России.

Речь идет о 23-летнем Тимофее Цзю, который пошел по стопам отца и активно занимается боксом.

— Скоро у сына бой с сильным соперником — тайцем, у которого 18 побед, 17 из которых — нокаутом. Желаю сыну обойтись без травм, — рассказал спортсмен, который в последний раз выходил на ринг 13 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

По словам Константина Цзю, в юности, которую он провел в уральском городе Серов, почти никто не знал ни о Майке Тайсоне, ни о Мухаммеде Али. Но в СССР были свои знаменитые боксеры, поэтому родители будущего чемпиона уважительно относились к этому виду спорта и с удовольствием отдали молодого Костю в бокс.

Источник: Комсомольская правда

Также гость из Австралии раскрыл настоящую цель своего визита.

— Моя миссия в Екатеринбурге — вдохновить детей идти в зал, а не на улицу, — говорит Цзю.