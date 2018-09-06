Тайсон о поединке Лебедева в Челябинске: «Хочу насладиться качественным боксом»

«Пусть у него сложится хороший бой и без травм. И если он поставил себе цель вновь стать чемпионом мира — пусть она у него осуществится. Я не знаю, кто соперник у Дениса, ни разу его не видел и не слышал о нем. Я знаю одну вещь — послезавтра выступает мой сын, и для меня это более важно. Хотя, конечно, я буду болеть за Дениса», — поделился Цзю.