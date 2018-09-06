Тайсон о поединке Лебедева в Челябинске: «Хочу насладиться качественным боксом»

Как признался Железный Майк на пресс-конференции, он не знает, чего ожидать от этого поединка.
«Я хотел бы провести хороший вечер и насладиться качественным боксом. Четкого прогноза у меня нет», — отметил он.
Также свое мнение высказали всемирно известные боксеры — Константин Цзю и Руслан Проводников.
«Пусть у него сложится хороший бой и без травм. И если он поставил себе цель вновь стать чемпионом мира — пусть она у него осуществится. Я не знаю, кто соперник у Дениса, ни разу его не видел и не слышал о нем. Я знаю одну вещь — послезавтра выступает мой сын, и для меня это более важно. Хотя, конечно, я буду болеть за Дениса», — поделился Цзю.
А Проводников рассказал, что он специально приехал, чтобы поддержать и поболеть за Лебедева.
«Он мой хороший друг. Главное, чтобы он был здоров. Провел этот бой ярко, без всяких травм, и выиграл его», — пожелал он.
Напомним, сегодня Майк Тайсон побывал в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.