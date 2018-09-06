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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин вместе с легендарными боксерами посетит Киев после реванша с «Канело»

В этом городе он провел один бой.

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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) вместе со своим промоутером Томом Леффлером подтвердил участие в 56-й Конвенции WBC в Киеве. Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Интересно, что Головкин уже посещал Киев. В мае 2012 году в столице Украины он победил техническим нокаутом японца Макото Фучигами (23−12, 14 КО). Тот вечер бокса организовывала промоутерская компания братьев Кличко K2, американским офисом которой долгие годы руководил Леффлер.

В Конвенции WBC свое участие ранее подтвердили легендарные Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес, Хулио Сезар Чавес и Риддик Боу, а также бывший чемпион WBC Тони Белью. Мероприятие пройдет с 30 сентября по 5 октября.

Всего на Конвенцию WBC в Киев прибудут около 700 участников из 160 стран мира — среди них действующие и бывшие чемпионы мира, судьи, менеджеры и функционеры. Инициатором проведения этого съезда стал «вечный» чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко, который с июня 2014 года занимает пост мэра Киева.

Сейчас Головкин готовится ко второму бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). 15 сентября боксеры вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее была зафиксирована ничья. На кону поединка будут стоять все чемпионские пояса Головкина, вакантный титул The Ring и специальный пояс от WBC.

Добавим, что Астана была выбрана местом проведения Конвенции WBC в 2017 году, но в итоге мероприятие тогда перенесли в Баку.

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