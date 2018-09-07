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00:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Битва с клерком: Лебедев проверит, на что еще способен

Соперником российского ветерана в Челябинске будет турок из топ-10 рейтинга WBA.

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Источник: Спорт-Экспресс

Денис Лебедев не дрался больше года, но несмотря на мысли о завершении карьеры, решения такого пока не принял. 7 сентября в Челябинске он выйдет на ринг против турка Хизни Алтункая, занимающего девятое место в рейтинге WBA. Этот бой покажет, готов ли Денис к настоящему возвращению — поединку за титул чемпиона мира, который он имеет право провести в случае победы.

Чемпион — из отпуска.

Начало сентября — время, когда из отпуска возвращаются миллионы людей, Денис Лебедев — не исключение. Отпуск, правда, у него был, не самый обыкновенный — чемпионский. Такой статус он получил еще в прошлом году, когда будучи обладателем мирового титула по версии WBA отказался от участия во Всемирной суперсерии (WBSS).

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Лебедев показал на весах 96,5 кг, Алтункая — 94,1 кг

Причина для отказа была максимально уважительная — болезнь матери. Вот, что сам Денис сказал на этот счет. «Когда была жеребьевка суперсерии, моей маме оставалось жить три недели. И я не смог принять участие в турнире. У меня даже бой с Флэнаганом был под угрозой срыва, но с благословения мамы я вышел на ринг. И потом последние дни ее жизни я провел с ней. Сейчас прошло время, и немного все успокоилось, если так можно выразиться. Я опять готов вернуться в строй и показать, на что способен. Я многодетный отец, у меня четыре собаки, я депутат… Вот это все вместе заставило меня переключиться, сейчас я снова расставил приоритеты», — приводит слова Лебедева «Р-Спорт».

В этих условиях WBA решила лишить россиянина титула, но сделать это мягко — то есть с возможностью его вернуть в первом же бою после простоя. В команде Дениса, очевидно понимая, что для настолько серьезного вызова в 39 лет нужен разминочный бой, попытались о нем договориться и получили от WBA добро, но с одним условием, о котором рассказал менеджер Дениса Вадим Корнилов: «Мы договорились, что Денис проведет разминочный бой, а дальше должна быть встреча с Усиком. В WBA постановили, чтобы этот поединок был с кем-то из топ-15 рейтинга. Мы связывались со многими, но согласился только турок. Этот вариант нас устроил».

То, что Алтункая — далеко не самый сильный из соперников Лебедева очевидно всем. Не скрывает этого и сам Денис: «Я всегда говорю людям правду. Да, турок, может быть, не самый сильный, но и не самый слабый соперник. У этого человека есть хороший шанс заявить о себе. А вопрос, сильный он или слабый, неуместный, — сказал он.

Что интересно, в активе 30-летнего турка ровно столько же побед и поражений, сколько у Дениса — 30 и 2. Превосходит россиянин оппонента разве что по количеству нокаутом — 22 на 17 и, что намного важнее, по уровню оппозиции. Единственные известные соперники, с кем дрался Алтункая — Кшиштоф Гловацки и Бейбут Шуменов, обоим он проиграл досрочно.

В понедельник снова на работу.

Вариантов как может сложиться предстоящий бой не очень много. О том, насколько серьезный боксер Алтункая, рассказал он сам:

— Лебедев — большой чемпион, я его уважаю. Я тренировался для этого боя очень серьезно, спасибо команде Дениса, что для подготовки было много времени. Моя форма сейчас просто потрясающая, завтра вы все увидите.

— Насколько известно, помимо бокса у вас есть основная работа. Расскажите о ней.

— Да, это правда. В первой половине дня я работаю в офисе, в одной из немецких фирм, заключаю договоры с клиентами. По вечерам тренируюсь. В понедельник у меня рабочий день в Германии.

— Вы верите, что победите Лебедева. Что вам нужно для этого сделать?

— Конечно, я верю в победу. Денис не дрался год, а я провел несколько боев с сильными соперниками — с Гловацки и Шуменовым, я не терял форму и готов на все 100. Это мой шанс. Я верю в себя, нет ничего невозможного.

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Если забыть о том, что этот немецкий турок — боксер не по основной своей деятельности, а говорить исключительно о его навыках в ринге, то можно отметить следующее: он вполне внимательно защищается и неплохо перекрывается. При этом он старается быть подвижным на ногах, по нему попасть сложнее, чем по статичной мишени. Но он совсем не опасен в атаке. Трудно представить себе ситуацию при которой он нанесет Денису хоть какой-то чувствительный ущерб.

Кстати, бой пройдет не в привычной для бойцов весовой категории «крузервейт» — до 90,7 килограмма, а в промежуточном весе. Денис, выступающий показал на весах 96,05 кг, Алтункая — 94,1. Корнилов объяснил это тем, что бой не имеет титульного статуса. «Вес в этом поединке — договорной, бойцы условились о весе до 100 килограммов, и оба уложились в него. Для рейтинговых боев это нормальная практика», — сказал он.

Единственная интрига в бою — как именно победит Денис. Наиболее вероятно — техническим нокаутом где-то в середине 10-раундового боя. Чуть менее вероятно — брутальным нокаутом. Еще менее вероятно — по очкам. Абсолютно невероятно — бой завершится как угодно иначе.

Еще одна интрига — что будет после боя. Ждет ли Дениса титульный поединок с Александром Усиком или будут вестись переговоры с Беибутом Шуменовым. В любом случае, у Лебедева осталось всего пара боев.

Михаил Потапов из Челябинска.

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