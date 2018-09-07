Эксперт: «Канело» выглядит аутсайдером. Пока все складывается в пользу Головкина

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«Головкин должен выигрывать второй бой с “Канело”. Все складывается в его пользу: и дисквалификация Альвареса, и смена судей, а также отношение общественности — “Канело” выглядит большим аутсайдером, по сравнению с первым боем. Однако если Головкин будет действовать так же, как в прошлом году, то он может проиграть. “Канело” очень умный боксер — он более гибкий тактически. Если Головкин не разнообразит свой арсенал, то останется ни с чем», — отметил Смит.

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Напомним, что первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года и завершился спорной ничьей. По мнению многих фанатов и специалистов, победителем должен был стать казахстанец, а наибольшую критику получил счет 118:110 в пользу мексиканца от судьи Аделаиды Берд.

Затем стороны договорились о втором бое на 5 мая, но Альварес в феврале сдал две положительные допинг-пробы на кленбутерол и получил шестимесячную дисквалификацию. Из-за этого Головкину пришлось искать нового соперника — им стал американец Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 КО), которого казахстанец нокаутировал во втором раунде.