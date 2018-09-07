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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт: «Канело» выглядит аутсайдером. Пока все складывается в пользу Головкина

Британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил, что может помешать чемпиону мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (38−0−1, 34 КО) в бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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«Головкин должен выигрывать второй бой с “Канело”. Все складывается в его пользу: и дисквалификация Альвареса, и смена судей, а также отношение общественности — “Канело” выглядит большим аутсайдером, по сравнению с первым боем. Однако если Головкин будет действовать так же, как в прошлом году, то он может проиграть. “Канело” очень умный боксер — он более гибкий тактически. Если Головкин не разнообразит свой арсенал, то останется ни с чем», — отметил Смит.

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Напомним, что первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года и завершился спорной ничьей. По мнению многих фанатов и специалистов, победителем должен был стать казахстанец, а наибольшую критику получил счет 118:110 в пользу мексиканца от судьи Аделаиды Берд.

Затем стороны договорились о втором бое на 5 мая, но Альварес в феврале сдал две положительные допинг-пробы на кленбутерол и получил шестимесячную дисквалификацию. Из-за этого Головкину пришлось искать нового соперника — им стал американец Ванес Мартиросян (36−4−1, 21 КО), которого казахстанец нокаутировал во втором раунде.

С большим трудом команды Головкина и Альварес договорились о втором поединке на 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В этом бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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