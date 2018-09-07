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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Головкин мне действительно не нравится». Альварес уверен, что личная неприязнь поможет ему нокаутировать GGG

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) заявил, что главной движущей силой для него является личная неприязнь к чемпиону мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (38−0−1, 34 КО), передает fightsports.tv.

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«Я очень доволен своей карьерой. Я очень горжусь тем, что сделал за последние 13 лет в спорте. Думаю, я создаю наследие, и очень доволен этим. Очевидно, что у меня впереди еще много лет в спорте, но я уже доволен тем, что сделал.

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Мои цели в боксе — воспользоваться своими возможностями и сотворить историю. Я собираюсь и впредь проводить лучшие бои. Карьера в боксе короткая, и я хочу сделать ее хорошо.

Определенно, теперь это (противостояние с Головкиным — прим. ред.) — это более личное. Мне он действительно не нравится. Это личное, и я так это принимаю. Это заставит меня напрячься и даст мне экстра-удар, чтобы нокаутировать его 15-го сентября, — сказал Альварес.

Напомним, спустя год после скандальной ничьей боксеры снова встретятся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По времени Астаны бой состоится утром 16-го сентября.

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