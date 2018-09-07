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09:25 (мск), источник: ТАСС

Сборная России выиграла общекомандный зачет на ЧМ по боксу среди студентов в Элисте

ТАСС, 7 сентября. Сборная России стала победителем общекомандного зачета чемпионата мира по боксу среди студентов, который завершился в пятницу в Элисте. В активе российской команды пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

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Второе место заняла команда из Тайваня, третье место поделили спортсмены из Венгрии и Белоруссии.

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Финальные бои прошли в 10 весовых категориях среди мужчин и в трех — среди женщин. В церемонии закрытия соревнований приняли участие президент Ассоциации студенческого бокса России Нурулла Саттаров, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, чемпион мира Петр Галкин, а также глава Калмыкии Алексей Орлов. Он поблагодарил всех организаторов и спортсменов за участие в подготовке и проведении турнира.

«Мы прощаемся с чемпионатом, но надеемся, что скоро те звезды, которые зажглись на ринге в Элисте, продолжат свою карьеру на других чемпионатах, а также на Олимпиаде. Я благодарю спортсменов за волю к победе, за то, что оставили яркий след в спортивной жизни. Калмыкия и Элиста готова гостеприимно распахнуть двери и перед другими соревнованиями», — сказал Орлов.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 22 стран.

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