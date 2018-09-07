Сборная России выиграла общекомандный зачет на ЧМ по боксу среди студентов в Элисте

Финальные бои прошли в 10 весовых категориях среди мужчин и в трех — среди женщин. В церемонии закрытия соревнований приняли участие президент Ассоциации студенческого бокса России Нурулла Саттаров, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, чемпион мира Петр Галкин, а также глава Калмыкии Алексей Орлов. Он поблагодарил всех организаторов и спортсменов за участие в подготовке и проведении турнира.

«Мы прощаемся с чемпионатом, но надеемся, что скоро те звезды, которые зажглись на ринге в Элисте, продолжат свою карьеру на других чемпионатах, а также на Олимпиаде. Я благодарю спортсменов за волю к победе, за то, что оставили яркий след в спортивной жизни. Калмыкия и Элиста готова гостеприимно распахнуть двери и перед другими соревнованиями», — сказал Орлов.