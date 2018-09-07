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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

Усик заявил о готовности дать реванш Гассиеву при наличии финансовой выгоды

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что готов провести второй бой против россиянина Мурата Гассиева, сообщает sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

«Почему нет, это же бизнес. Прямо говорю, если будет этот поединок выгодным в финансовом плане для меня, я готов еще раз боксировать и неважно, где. Готов еще раз ехать в Москву, мне вообще без разницы.

Но об этом будут договариваться уже промоутеры, менеджеры, это не наша задача, — сказал Усик.

Напомним, поединок Мурата Гассиева и Александра Усика прошел 21 июля в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии. Украинец победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом. Промоутер Усика заявил, что в следующем бою украинец встретится с Тони Белью.

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