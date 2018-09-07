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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Сейчас выйду и покажу казахский бокс!» Алимханулы провел спарринг с боксером с 11-ю победами

Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (2−0, 1 КО) перед дебютом в США провел спарринг с соперником из Германии с 11-ю победами на профи-ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Первый бой в американской части карьеры для 25-летнего казахстанца намечен на 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния, США).

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Сейчас Жанибек проходит тренировочный лагерь и набирается необходимой боевой практики в ринге.

«Мой соперник выиграл 11 боев. Очень сильный боксер. Сейчас выйду против него в ринг и покажу наш казахский стиль», — проанонсировал спарринг Алимханулы.

Его спарринг-партнер Кем Килич тоже в отличном настроении — по его словам, мы увидим «Рокки Бальбоа стайл».

«Удивительный боец!» — констатировал Килич после спарринга.

Прокомментировал выступление казахстанца и его менеджер Эгис Климас. Он выделил то, что ему пришлось по душе в Алимханулы.

«Что мне понравилось? Когда Жанибек начал уставать в последних раундах, то он добавил в скорости. Добавил в комбинациях. Это очень хорошо, по-моему. Он очень хорошо работает на дистанции — поделился Климас.

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