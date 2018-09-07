«Сейчас выйду и покажу казахский бокс!» Алимханулы провел спарринг с боксером с 11-ю победами
Казахстанский
Казахстанский
Первый бой в американской части карьеры для 25-летнего казахстанца намечен на 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния, США).
Сейчас Жанибек проходит тренировочный лагерь и набирается необходимой боевой практики в ринге.
«Мой соперник выиграл 11 боев. Очень сильный боксер. Сейчас выйду против него в ринг и покажу наш казахский стиль», — проанонсировал спарринг Алимханулы.
Его
«Удивительный боец!» — констатировал Килич после спарринга.
Прокомментировал выступление казахстанца и его менеджер Эгис Климас. Он выделил то, что ему пришлось по душе в Алимханулы.
«Что мне понравилось? Когда Жанибек начал уставать в последних раундах, то он добавил в скорости. Добавил в комбинациях. Это очень хорошо,