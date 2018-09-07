«Сейчас выйду и покажу казахский бокс!» Алимханулы провел спарринг с боксером с 11-ю победами

Первый бой в американской части карьеры для 25-летнего казахстанца намечен на 28 сентября в рамках вечера бокса в Окланде (штат Калифорния, США).

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Сейчас Жанибек проходит тренировочный лагерь и набирается необходимой боевой практики в ринге.

«Мой соперник выиграл 11 боев. Очень сильный боксер. Сейчас выйду против него в ринг и покажу наш казахский стиль», — проанонсировал спарринг Алимханулы.

Его спарринг-партнер Кем Килич тоже в отличном настроении — по его словам, мы увидим «Рокки Бальбоа стайл».

«Удивительный боец!» — констатировал Килич после спарринга.

Прокомментировал выступление казахстанца и его менеджер Эгис Климас. Он выделил то, что ему пришлось по душе в Алимханулы.