Боксер сборной Казахстана выиграл «золото» студенческого чемпионата мира в России
Казахстанский боксер Абай Куандыков (до 52 килограммов) выиграл «золото» студенческого чемпионата мира в России, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Абай Куандыков (до 52 килограммов) выиграл «золото» студенческого чемпионата мира в России, передает корреспондент Vesti.kz.
Член сборной Казахстана выиграл в полуфинале у японца Накагаки Рюутаро, а в поединке за «золото» победил Хун
В весовой категории до 69 килограммов в финал турнира пробился бронзовый призер чемпионата Казахстана-2017 Бекболат Курамысов. В полуфинале казахстанец прошел Филипа Вачала из Польши, но в главном бою уступил по очкам другому бойцу из Тайпея — Пан
С бронзовой медалью состязание завершил Ержан Ордабаев (до 60 килограммов). В полуфинальном поединке казахстанец проиграл Габилу Мамедову из России.
Добавим, что восьмой чемпионат мира среди студентов проходил в Элисте. Казахстан был представлен четырьмя боксерами — Амандык Манашев, выступавший в категории до 75 килограммов, покинул турнир после первого боя.