Боксер сборной Казахстана выиграл «золото» студенческого чемпионата мира в России

Член сборной Казахстана выиграл в полуфинале у японца Накагаки Рюутаро, а в поединке за «золото» победил Хун Чуан-Ху из Китайского Тайпея.

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В весовой категории до 69 килограммов в финал турнира пробился бронзовый призер чемпионата Казахстана-2017 Бекболат Курамысов. В полуфинале казахстанец прошел Филипа Вачала из Польши, но в главном бою уступил по очкам другому бойцу из Тайпея — Пан Хун-Мину.

С бронзовой медалью состязание завершил Ержан Ордабаев (до 60 килограммов). В полуфинальном поединке казахстанец проиграл Габилу Мамедову из России.