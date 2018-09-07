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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Боксер сборной Казахстана выиграл «золото» студенческого чемпионата мира в России

Казахстанский боксер Абай Куандыков (до 52 килограммов) выиграл «золото» студенческого чемпионата мира в России, передает корреспондент Vesti.kz.

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Член сборной Казахстана выиграл в полуфинале у японца Накагаки Рюутаро, а в поединке за «золото» победил Хун Чуан-Ху из Китайского Тайпея.

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В весовой категории до 69 килограммов в финал турнира пробился бронзовый призер чемпионата Казахстана-2017 Бекболат Курамысов. В полуфинале казахстанец прошел Филипа Вачала из Польши, но в главном бою уступил по очкам другому бойцу из Тайпея — Пан Хун-Мину.

С бронзовой медалью состязание завершил Ержан Ордабаев (до 60 килограммов). В полуфинальном поединке казахстанец проиграл Габилу Мамедову из России.

Добавим, что восьмой чемпионат мира среди студентов проходил в Элисте. Казахстан был представлен четырьмя боксерами — Амандык Манашев, выступавший в категории до 75 килограммов, покинул турнир после первого боя.

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