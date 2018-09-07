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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

Во сколько начнется первый бой и трансляция вечера бокса Головкин — «Канело»

Стало известно точное время старта первого боя и начала PPV-трансляции вечера бокса в американском Лас-Вегасе, в главном событии которого во второй раз в карьере встретятся чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО).

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Как сообщили Vesti.kz в промоутерской компании Golden Boy, первый поединок шоу пройдет в ночь с 15 на 16 сентября по времени Астаны и начнется в 3:00. Предварительные бои перед PPV-трансляцией будут транслироваться на Facebook.

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Платная трансляция на американском HBO и показ на зарубежных телеканалах андеркарта Головкин — Альварес должен стартовать 16 сентября в 6:00 утра по времени Астаны. После заключительного поединка андеркарта на ринг выйдут участники главного события.

В вечере бокса Головкин — Альварес вместе с главным событием запланировано восемь боев. В PPV-трансляцию попадут поединок экс-чемпиона мира в четырех весах Романа Гонсалеса (46−2, 38 КО) из Никарагуа с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25−5−1, 14 КО), встреча экс-чемпиона IBF в среднем весе канадца Давида Лемье (39−4, 33 КО) и ирландца Гэри О’Салливана (28−2, 20 КО) и бой чемпиона WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгуйи (30−0, 25 КО) с канадцем Брэндоном Куком (20−1, 13 КО).

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом проходил 16 сентября прошлого года на той же площадке и завершился ничьей. Во втором поединке казахстанец будет защищать все свои титулы и получит шанс стать чемпионом The Ring и обладателем специального пояса от WBC.

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