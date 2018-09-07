Во сколько начнется первый бой и трансляция вечера бокса Головкин — «Канело»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Как сообщили Vesti.kz в промоутерской компании Golden Boy, первый поединок шоу пройдет в ночь с 15 на 16 сентября по времени Астаны и начнется в 3:00. Предварительные бои перед PPV-трансляцией будут транслироваться на Facebook.

Читайте также Названы дата и место следующего боя «Канело» Альвареса после встречи с Головкиным

Платная трансляция на американском HBO и показ на зарубежных телеканалах андеркарта Головкин — Альварес должен стартовать 16 сентября в 6:00 утра по времени Астаны. После заключительного поединка андеркарта на ринг выйдут участники главного события.

В вечере бокса Головкин — Альварес вместе с главным событием запланировано восемь боев. В PPV-трансляцию попадут поединок экс-чемпиона мира в четырех весах Романа Гонсалеса (46−2, 38 КО) из Никарагуа с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25−5−1, 14 КО), встреча экс-чемпиона IBF в среднем весе канадца Давида Лемье (39−4, 33 КО) и ирландца Гэри О’Салливана (28−2, 20 КО) и бой чемпиона WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгуйи (30−0, 25 КО) с канадцем Брэндоном Куком (20−1, 13 КО).