Во сколько начнется первый бой и трансляция вечера бокса Головкин — «Канело»
Стало известно точное время старта первого боя и начала
Стало известно точное время старта первого боя и начала
Как сообщили Vesti.kz в промоутерской компании Golden Boy, первый поединок шоу пройдет в ночь с 15 на 16 сентября по времени Астаны и начнется в 3:00. Предварительные бои перед
Платная трансляция на американском HBO и показ на зарубежных телеканалах андеркарта Головкин — Альварес должен стартовать 16 сентября в 6:00 утра по времени Астаны. После заключительного поединка андеркарта на ринг выйдут участники главного события.
В вечере бокса Головкин — Альварес вместе с главным событием запланировано восемь боев. В
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом проходил 16 сентября прошлого года на той же площадке и завершился ничьей. Во втором поединке казахстанец будет защищать все свои титулы и получит шанс стать чемпионом The Ring и обладателем специального пояса от WBC.