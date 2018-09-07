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16:11 (мск), источник: Vesti.kz

Серебряного призера Олимпиады из Казахстана выдвинули в кандидаты на пост президента AIBA

Казахстанская федерация бокса (КФБ) выдвинула кандидатуру Серика Конакбаева на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщает пресс-служба организации.

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Выборы президента и членов исполнительного комитета AIBA должны пройти на очередном конгрессе, который состоится 2 и 3 ноября в Москве. С января 2018 года обязанности президента временно исполняет Гафур Рахимов из Узбекистана.

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По словам исполнительного директора КФБ Бекжана Бектенова, сейчас организация ищет поддержки у зарубежных коллег по кандидатуре Конакбаева.

«Согласно положению о выборах AIBA, мы сообщили о своем намерении всем национальным федерациям и теперь ждем от них писем в поддержку нашего кандидата. Далее мы направим пакет документов в штаб-квартиру AIBA. После проверки документов список кандидатов будет обнародован на сайте AIBA», — сказал Бектенов.

58-летний Конакбаев — в прошлом известный боксер. Он выигрывал «серебро» на Олимпиаде-1980 и чемпионате мира-1982. В 1979 и 1981 году Конакбаев становился чемпионом Европы и обладателем Кубка мира.

После завершения карьеры и обретения Казахстаном независимости Конакбаев был депутатом Мажилиса Парламента трех созывов, а 1992 по 2007 год он на протяжении 15 лет возглавлял Федерацию профи-бокса РК. В 2010 году бывший боксер стал членом исполкома AIBA, а с 2014 года занимает пост вице-президента AIBA и президента Азиатской конфедерации бокса.

Напомним, в конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили вотум недоверия тайваньцу Чинг-Куо Ву, который был президентом с 2006 года. Одной из причин стали финансовые проблемы организации. Сторонники Ву пытались опротестовать решение об отстранении, но не смогли добиться своего.

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