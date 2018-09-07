Серебряного призера Олимпиады из Казахстана выдвинули в кандидаты на пост президента AIBA
Казахстанская федерация бокса (КФБ) выдвинула кандидатуру Серика Конакбаева на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщает
Казахстанская федерация бокса (КФБ) выдвинула кандидатуру Серика Конакбаева на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщает
Выборы президента и членов исполнительного комитета AIBA должны пройти на очередном конгрессе, который состоится 2 и 3 ноября в Москве. С января 2018 года обязанности президента временно исполняет Гафур Рахимов из Узбекистана.
По словам исполнительного директора КФБ Бекжана Бектенова, сейчас организация ищет поддержки у зарубежных коллег по кандидатуре Конакбаева.
«Согласно положению о выборах AIBA, мы сообщили о своем намерении всем национальным федерациям и теперь ждем от них писем в поддержку нашего кандидата. Далее мы направим пакет документов в
58-летний Конакбаев — в прошлом известный боксер. Он выигрывал «серебро» на Олимпиаде-1980 и чемпионате мира-1982. В 1979 и 1981 году Конакбаев становился чемпионом Европы и обладателем Кубка мира.
После завершения карьеры и обретения Казахстаном независимости Конакбаев был депутатом Мажилиса Парламента трех созывов, а 1992 по 2007 год он на протяжении 15 лет возглавлял Федерацию
Напомним, в конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили вотум недоверия тайваньцу