Серебряного призера Олимпиады из Казахстана выдвинули в кандидаты на пост президента AIBA

Выборы президента и членов исполнительного комитета AIBA должны пройти на очередном конгрессе, который состоится 2 и 3 ноября в Москве. С января 2018 года обязанности президента временно исполняет Гафур Рахимов из Узбекистана.

По словам исполнительного директора КФБ Бекжана Бектенова, сейчас организация ищет поддержки у зарубежных коллег по кандидатуре Конакбаева.

«Согласно положению о выборах AIBA, мы сообщили о своем намерении всем национальным федерациям и теперь ждем от них писем в поддержку нашего кандидата. Далее мы направим пакет документов в штаб-квартиру AIBA. После проверки документов список кандидатов будет обнародован на сайте AIBA», — сказал Бектенов.

58-летний Конакбаев — в прошлом известный боксер. Он выигрывал «серебро» на Олимпиаде-1980 и чемпионате мира-1982. В 1979 и 1981 году Конакбаев становился чемпионом Европы и обладателем Кубка мира.

После завершения карьеры и обретения Казахстаном независимости Конакбаев был депутатом Мажилиса Парламента трех созывов, а 1992 по 2007 год он на протяжении 15 лет возглавлял Федерацию профи-бокса РК. В 2010 году бывший боксер стал членом исполкома AIBA, а с 2014 года занимает пост вице-президента AIBA и президента Азиатской конфедерации бокса.