Фируза Шарипова и ее российская соперница прошли взвешивание перед боем
Чемпионка мира во втором полулегком весе по версии IBO Фируза Шарипова (8−1, 4 КО) и непобежденная россиянка Юлия Куценко (7−0, 3 КО) прошли взвешивание перед боем в
Чемпионка мира во втором полулегком весе по версии IBO Фируза Шарипова (8−1, 4 КО) и непобежденная россиянка Юлия Куценко (7−0, 3 КО) прошли взвешивание перед боем в
Обе соперницы показали одинаковый результат — 61,2 килограмма, успешно уложившись в лимит легкого веса. На кону поединка будет стоять пояс WIBA, которым владеет Шарипова, а всего в вечере бокса пройдут 11 боев.
Последний бой 24-летняя Шарипова провела в декабре, когда победила бельгийку Джемилу Гонтарюк (13−5−1, 2 КО). Победа позволила казахстанке завоевать титулы IBO и WBC Silver.
Для 29-летней Куценко предстоящий бой станет первым с февраля 2017 года. Она владеет титулом региональным титулом WBC — чемпионки СНГ и Славянских стран. Интересы россиянки представляет бывший чемпион мира в четырех весах Рой
Бой Шарипова — Куценко пройдет завтра, 8 сентября. По времени Астаны поединок начнется в 20:00. В Казахстане это событие покажут в прямом эфире.