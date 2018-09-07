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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова и ее российская соперница прошли взвешивание перед боем

Чемпионка мира во втором полулегком весе по версии IBO Фируза Шарипова (8−1, 4 КО) и непобежденная россиянка Юлия Куценко (7−0, 3 КО) прошли взвешивание перед боем в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба спортсменки.

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Источник: Vesti.kz

Обе соперницы показали одинаковый результат — 61,2 килограмма, успешно уложившись в лимит легкого веса. На кону поединка будет стоять пояс WIBA, которым владеет Шарипова, а всего в вечере бокса пройдут 11 боев.

Последний бой 24-летняя Шарипова провела в декабре, когда победила бельгийку Джемилу Гонтарюк (13−5−1, 2 КО). Победа позволила казахстанке завоевать титулы IBO и WBC Silver.

Для 29-летней Куценко предстоящий бой станет первым с февраля 2017 года. Она владеет титулом региональным титулом WBC — чемпионки СНГ и Славянских стран. Интересы россиянки представляет бывший чемпион мира в четырех весах Рой Джонс-младший.

Бой Шарипова — Куценко пройдет завтра, 8 сентября. По времени Астаны поединок начнется в 20:00. В Казахстане это событие покажут в прямом эфире.

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