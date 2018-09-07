Фируза Шарипова и ее российская соперница прошли взвешивание перед боем

Источник: Vesti.kz

Обе соперницы показали одинаковый результат — 61,2 килограмма, успешно уложившись в лимит легкого веса. На кону поединка будет стоять пояс WIBA, которым владеет Шарипова, а всего в вечере бокса пройдут 11 боев.

Последний бой 24-летняя Шарипова провела в декабре, когда победила бельгийку Джемилу Гонтарюк (13−5−1, 2 КО). Победа позволила казахстанке завоевать титулы IBO и WBC Silver.

Для 29-летней Куценко предстоящий бой станет первым с февраля 2017 года. Она владеет титулом региональным титулом WBC — чемпионки СНГ и Славянских стран. Интересы россиянки представляет бывший чемпион мира в четырех весах Рой Джонс-младший.