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12:09 (мск), источник: Советский спорт

Денис Лебедев: Когда увидел глаза Алтункая, понял, что он уже готов

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал победу над турком Хизни Алтункая на турнире в Челябинске и рассказал о своих дальнейших планах.

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Источник: Советский спорт

— Вы успели хоть продышаться от этого боя?
— Мой первый тренер по профессионалам Валерий Иванович Белов заставлял нас дорабатывать в раздевалке после таких боев, но сейчас я этого делать не буду. Очень тяжело начинал сбор, потом в самом конце чувствовал себя уже хорошо и легко. Подготовка была очень тяжелой, потому что мой вес достигал 110 кг. Сегодня не выработал все, чувствую в себе еще адреналин, поэтому еще поотжимаюсь.

— У вас есть разочарование от соперника в связи с тем, что он вам не дал до конца выработать адреналин?
— Нет разочарования. Я доволен тем, что получилась классика жанра — контрудар. Я левша и так в основном укладывал ребят. Это один из моих любимых приемов.

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— Первые два раунда вы специально его прикармливали по корпусу?
— Конечно. Если вы понимаете в боксе, то заметили это. Такая была тактика. Даже Костя Цзю зашел в раздевалку и говорил очень уважительно и тактично: «Ты не забывай прикармливать туда, а потом переводить на голову». Я ответил, что все будет по плану. У меня очень умный тренер Марвин. Он сам выступал в любителях в левше, поэтому мне легко с ним нарабатывать. Я и сам уже не мальчик в боксе, но он меня просто корректирует, поэтому все получилось.

— Ваши спортивные планы?

— Мы ждали этого боя. Я бы хотел, чтобы до конца отработать свой пояс. У меня есть возможность зашитить статус суперчемпиона WBA и сразиться с Александром Усиком. Без вопросов. Я могу драться только за один пояс, хотя Саня обладает сейчас всеми поясами. Но я готов, и мечта каждого боксера сразиться с лучшим.


Сегодня Александр Усик — номер один без вопросов, поэтому интересно мне с ним сразиться. Тем более мне кажется, что наш бой будет интереснее, чем его бой с Муратом. Хотя Мурат тоже очень хотел победить, но Усик его при всем уважении деклассировал.

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— Усик последние бои проводил на выезде, но защиту наверняка захочет провести на родине. Вы готовы приехать в Киев и подраться там с ним при неоднозначном отношении к вам украинским болельщикам?
— Безусловно готов. Я ждал этого вопроса со стороны прессы. Я когда-то два года жил в Киеве, два года жил в Ялте. Конечно, какие-то люди будут встречать меня негативно. Но мне неприятно то, что происходит сейчас между братьями-славянами. Но посмотрите, что сейчас говорит сам Александр Усик. Он примерно такую же точку зрения выдерживает, как и я. Для нас главное спорт. Со временем политическая ситуация урегулируется и мы перестанем убивать друг друга.

— За вас болели дети. Что сказали вам дочки после боя?
— Папа, ты молодец. Они много не говорят. У них все можно увидеть в глазах.

— Как вам зритель и организация турнира?
— Урал всегда радует. Мне очень приятно местное гостеприимство. Меня тут в хорошем смысле чуть не разорвали на кусочки. Московская и подмосковная публика немного избалована зрелищами. А здесь люди простые и добрые. У меня отец — сибиряк из Красноярска, поэтому я сам открытый человек, из-за чего иногда и страдаю. Промолчать и пройти мимо я не могу. Уж такой, какой есть.

— А как вы относитесь к возможному реваншу с Гассиевым? Он не исключает такой возможности.
— Безусловно, такие планы есть.

Публика разделилась на два лагеря. Кто-то считает, что победа моя, а кто-то, что выиграл Мурат. Но это уже пройденная история. Возможно будет новая. Есть много разных вариантов для его и моей команды.

— Вам не показалось, что когда соперник рухнул в третьем раунде, зал загудел от разочарования?
— Показалось. Дело в том, что мне как-то Александр Лебзяк сказал мне юнцу, что когда в глаза смотришь противнику, уже можно понять, на что он настроен. Алтункая сначала посмотрел на меня колючим, жестким взглядом, но когда увидел мои глаза, то что-то внутри подсказало мне, что он уже готов, а мне оставалось дело техники. Хотя он начал бой в своем стиле. Он, если вы слышали, уронил 17 человек и даже я умудрился сегодня от него пропустить один удар, хотя отрабатывал от него защиту.

— Тяжелый удар у него?
— В начале боя не такой тяжелый. Он прицеливался, чего нельзя сказать обо мне. Я немножко закомплексовался, зажался, а потом уже ко мне пришла легкость и я сразу же попал. Чпок и попал.

— Что вам сказал Никита Михалков?
— Он часто смотрит наши бои, мы приезжаем к нему на киностудию. В этот раз он сказал, что я был молодец, что он очень рад меня снова видеть на ринге и моему возвращению.

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Александр Круглов

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