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11:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира в весе Головкина осужден в США на 10 лет за участие в ОПГ

Известный грузинский боксер Автандил Хурцидзе приговорен Федеральным судом Нью-Йорка к десяти годам тюремного заключения, сообщает «Грузия Online».

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«Я иду в тюрьму» — с этими словами осужденный Хурцидзе покинул зал.

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Бывший чемпион миро по боксу в среднем весе по версии WBO и чемпион мира 2011 года по версии IBO ранее был признан виновным в участии в криминальном синдикате «вора в законе» Раждена Шулая, в котором, по версии следствия ФБР и прокуратуры США он выполнял функции «силовика».

Членам группы были предъявлены тяжкие обвинения — контрабанда, рэкет, нелегальные азартные игры, вымогательство, мошенничество, финансовые махинации и другие.

Хурцидзе был арестован в июне 2017 года вместе с Шулая и другими фигурантами дела.

В марте этого года Хурцидзе было отказано в освобождении под залог. Суд счел, что боксер, у которого к тому же в это время была просрочена американская виза, может покинуть США, если окажется на свободе.

Напомним, Хурцидзе планировал провести бой с Билли Джо Сондерсом, но пропустил его из-за ареста.

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