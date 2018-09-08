Экс-чемпион мира в весе Головкина осужден в США на 10 лет за участие в ОПГ

«Я иду в тюрьму» — с этими словами осужденный Хурцидзе покинул зал.

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Бывший чемпион миро по боксу в среднем весе по версии WBO и чемпион мира 2011 года по версии IBO ранее был признан виновным в участии в криминальном синдикате «вора в законе» Раждена Шулая, в котором, по версии следствия ФБР и прокуратуры США он выполнял функции «силовика».

Членам группы были предъявлены тяжкие обвинения — контрабанда, рэкет, нелегальные азартные игры, вымогательство, мошенничество, финансовые махинации и другие.

Хурцидзе был арестован в июне 2017 года вместе с Шулая и другими фигурантами дела.

В марте этого года Хурцидзе было отказано в освобождении под залог. Суд счел, что боксер, у которого к тому же в это время была просрочена американская виза, может покинуть США, если окажется на свободе.