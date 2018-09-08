Президент UFC: Головкин победил в первом бою и победит Альвареса в реванше

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Их повторный бой состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее они свели вничью первый поединок.

По словам Уайта, он намерен посетить их реванш, в котором он ставит на победу Головкина.