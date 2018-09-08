Президент UFC: Головкин победил в первом бою и победит Альвареса в реванше
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился своим мнением о победителе в
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился своим мнением о победителе в
Их повторный бой состоится 15 сентября на арене
По словам Уайта, он намерен посетить их реванш, в котором он ставит на победу Головкина.
«Я буду на поединке. Чертовски интригующий бой, — произнес Уайт в интервью BT Sports. — Я считал, что Головкин победил в прошлом бою и считаю, что победит в новом».