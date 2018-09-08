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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Президент UFC: Головкин победил в первом бою и победит Альвареса в реванше

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился своим мнением о победителе в матче-реванше между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанцм Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

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Их повторный бой состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее они свели вничью первый поединок.

По словам Уайта, он намерен посетить их реванш, в котором он ставит на победу Головкина.

«Я буду на поединке. Чертовски интригующий бой, — произнес Уайт в интервью BT Sports. — Я считал, что Головкин победил в прошлом бою и считаю, что победит в новом».

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