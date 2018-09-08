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14:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Головкин без меня — никто». Альварес потребовал благодарности от GGG

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) заявил о том, что его визави — чемпион WBA (Super), IBO, WBC по в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) должен быть благодарен ему.

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Мысль Альвареса сводится к тому, что без него у Головкина никогда бы столь масштабного поединка.

«Головкин без меня — никто. Он должен быть благодарен, что я позволяю ему делить ринг со мной. Без меня у него никогда не было ни одного значимого боя», — цитирует Альвареса AllBoxing.Ru.

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Ранее «Канело» признался, что ему действительно не нравится Головкин и он намерен нокаутировать его в реванше. Также мексиканец отмечал, что не заинтересован в будущем дружить с казахстанцем.

Отношения между Головкиным и Альваресом обострились после того, как мексиканец попался на допинге перед их майским реваншем. В результате бой отменили, а «Канело» получил дисквалификацию. В июне IBF отобрала у Головкина чемпионский титул за отказ от выполнения обязательств перед организацией.

Вскоре после лишения титула Головкин передоговорился с Альваресом о реванше. Их поединок пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где год назад боксеры не смогли выявить победителя, и будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

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