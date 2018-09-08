«Головкин без меня — никто». Альварес потребовал благодарности от GGG

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Мысль Альвареса сводится к тому, что без него у Головкина никогда бы столь масштабного поединка.

«Головкин без меня — никто. Он должен быть благодарен, что я позволяю ему делить ринг со мной. Без меня у него никогда не было ни одного значимого боя», — цитирует Альвареса AllBoxing.Ru.

Ранее «Канело» признался, что ему действительно не нравится Головкин и он намерен нокаутировать его в реванше. Также мексиканец отмечал, что не заинтересован в будущем дружить с казахстанцем.

Отношения между Головкиным и Альваресом обострились после того, как мексиканец попался на допинге перед их майским реваншем. В результате бой отменили, а «Канело» получил дисквалификацию. В июне IBF отобрала у Головкина чемпионский титул за отказ от выполнения обязательств перед организацией.