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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин в пять раз увеличил личный рекорд по гонорарам за реванш с «Канело»

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в пять раз увеличил личный рекорд по гонорарам за матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее испанское издание AS.com, ссылаясь на президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, обнародовало гарантированные гонорары боксеров. Так, за бой «Канело» гарантированно заработает 30 миллионов долларов, тогда как гонорар Головкина на десять миллионов меньше.

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При этом это не окончательные суммы. Кошелек боксеров также пополнится за счет доли от продажи платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

До этого рекордным гонораром в карьере Головкина был «чек» на четыре миллиона долларов, который он получил за бой с британцем Келлом Бруком в сентябре 2016 года.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года также в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Тогда гарантированные гонорары казахстанца и мексиканца составили три и пять миллионов долларов соответственно.

В то же время общие доходы боксеров от боя оказались куда выше. Так, по данным Daily Mail, Головкин заработал 25 миллионов долларов, а Альварес — на десять миллионов больше.

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