Головкин в пять раз увеличил личный рекорд по гонорарам за реванш с «Канело»

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Ранее испанское издание AS.com, ссылаясь на президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, обнародовало гарантированные гонорары боксеров. Так, за бой «Канело» гарантированно заработает 30 миллионов долларов, тогда как гонорар Головкина на десять миллионов меньше.

При этом это не окончательные суммы. Кошелек боксеров также пополнится за счет доли от продажи платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

До этого рекордным гонораром в карьере Головкина был «чек» на четыре миллиона долларов, который он получил за бой с британцем Келлом Бруком в сентябре 2016 года.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года также в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Тогда гарантированные гонорары казахстанца и мексиканца составили три и пять миллионов долларов соответственно.