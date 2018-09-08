Шарипова победила небитую россиянку и защитила чемпионский титул

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала победу над россиянкой Юлией Куценко в главном поединке вечера бокса, который прошел в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В данном бою, который был рассчитан на десять раундов, Шарипова защищала свой титул чемпионки по версии WIBA в легком весе.

Теперь на счету 24-летней Шариповой девять побед, пять из них досрочные, и одно поражение. 29-летняя Куценко потерпела первое поражение в девяти боях. До этого на ее счету было семь побед (три досрочные) и одна ничья.