Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Англия1
Испания2
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Эстония0
Греция1
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Люксембург4
Молдавия0
Футбол. Лига наций
19:00
Швейцария6
Исландия0
Футбол. Лига наций
19:00
Финляндия1
Венгрия0
Футбол. Лига наций
19:00
Беларусь5
Сан-Марино0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-20
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Тамбов2
Чертаново2
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА1
Салават Юлаев4
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо1
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р3
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия0
Томь1
Футбол. Лига наций
16:00
Северная Ирландия1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород3
Спартак-21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Факел2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-22
Химки2
Футбол. Сборные
16:00
Бангладеш0
Непал2
Футбол. Сборные
15:15
Бруней
Тимор
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск2
Сочи2
Все события
Фоторепортажи
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
21:57 (мск), источник: Vesti.kz

Шарипова победила небитую россиянку и защитила чемпионский титул

Теперь на ее счету девять побед и одно поражение.

Наверх

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала победу над россиянкой Юлией Куценко в главном поединке вечера бокса, который прошел в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В данном бою, который был рассчитан на десять раундов, Шарипова защищала свой титул чемпионки по версии WIBA в легком весе.

Теперь на счету 24-летней Шариповой девять побед, пять из них досрочные, и одно поражение. 29-летняя Куценко потерпела первое поражение в девяти боях. До этого на ее счету было семь побед (три досрочные) и одна ничья.

Фируза Шарипова также владеет титулами IBO и WBC Silver во втором полулегком весе, которые она завоевала в поединке с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк в Алматы.

Еркебулан Сейдахмет рассказал об официальном дебюте за сборную и шансах в Лиге наций
Звезда едет в Россию: Терри бросил Англию ради «Спартака»
Сборная России в Ростове: без Дзюбы и Кудряшова
ЦСКА унизил «Динамо» в дерби. Бело-голубым надо менять тренера
В Испании изучают допинг-пробы Черышева. В чем дело?
«Салават» уложил СКА без Метсолы. Все по делу
Дзюба и Кудряшов пройдут дополнительное медобследование
Сборная Англии играет с Испанией в Лиге Наций (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь