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10:38 (мск), источник: ТАСС

Портер завоевал титул чемпиона мира, победив Гарсию

ТАСС, 9 сентября. Американец Шон Портер завоевал вакантное звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у соотечественника Дэнни Гарсии по очкам — 116−112, 115−113, 115−113.

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В послужном списке Портера теперь 29 побед (17 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья. Он в 2013 году завоевал пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и один раз его защитил, затем уступив британцу Келлу Бруку. В 2016 году Портер не сумел завоевать пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв американцу Киту Турману.

В активе Гарсии теперь 34 победы (20 нокаутом), два поражения. Он в 2012—2014 годах владел двумя титулами чемпиона мира в весе до 63,5 кг, в 2015-м завоевал пояс в категории до 66,68 кг, но в марте 2017 года проиграл Турману по очкам.

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