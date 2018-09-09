Портер завоевал титул чемпиона мира, победив Гарсию

В послужном списке Портера теперь 29 побед (17 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья. Он в 2013 году завоевал пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и один раз его защитил, затем уступив британцу Келлу Бруку. В 2016 году Портер не сумел завоевать пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв американцу Киту Турману.