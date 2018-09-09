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12:01 (мск), источник: Sports.kz

«Причиню ему боль». «Канело» раскрыл все карты за неделю до боя с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) за неделю до боя с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) дал интервью популярному изданию The Ring, сообщает Sports.kz.

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— Победа судейским решением оставит Вас довольным, или же после всего сказанного Вы чувствуете, что должны нокаутировать человека, которого все люди называют монстром?

— Мир может называть его монстром, но я могу сказать вам точно: он не монстр. То, что я собираюсь сделать, так это работа с первого раунда. Буду агрессивным, чтобы завершить свою задачу: причинить ему боль и отправить в нокаут.

— Головкин говорит об этом поединке, как о чем-то, что мы не видели прежде, потому что он злится на Вас, и его тренер Абель Санчес также многословен, давая постоянные интервью о Вас. Как парируете все это?

— Мы повернем это в свою пользу. Весь этот гнев, высказывания — это лишь простые слова, и ничего больше, вы это знаете. Я использую свой интеллект, чтобы побить его.

— Чем отличается ваш нынешний тренировочный лагерь от предыдущего?

— Мы всегда тренируемся на сто процентов в каждом лагере. Необходимо работать как физически, так и ментально. Конечно, мы добавили некоторые «фишки», которые помогут в предстоящем поединке. У нас есть определенная стратегия для победы на следующей неделе.

— Что побуждает Вас продолжать рисковать своим здоровьем и проводить бои? У Вас уже есть деньги и слава, о которой только мечтают другие бойцы…

— В нашем виде спорта всегда нужно рисковать, чтобы стать великим. Без этого никак, в конце концов придется пойти на риск ради себя и своей карьеры. Именно это я делаю и буду продолжать делать, потому что людям нравится наблюдать за такими поединками. Никто не захочет смотреть бой, где заранее известен победитель. Всегда необходимо сражаться и рисковать там, где судьба битвы не предопределена, — это то, чего хотят видеть фанаты.

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