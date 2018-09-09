«Причиню ему боль». «Канело» раскрыл все карты за неделю до боя с Головкиным

— Победа судейским решением оставит Вас довольным, или же после всего сказанного Вы чувствуете, что должны нокаутировать человека, которого все люди называют монстром?

— Мир может называть его монстром, но я могу сказать вам точно: он не монстр. То, что я собираюсь сделать, так это работа с первого раунда. Буду агрессивным, чтобы завершить свою задачу: причинить ему боль и отправить в нокаут.

— Головкин говорит об этом поединке, как о чем-то, что мы не видели прежде, потому что он злится на Вас, и его тренер Абель Санчес также многословен, давая постоянные интервью о Вас. Как парируете все это?

— Мы повернем это в свою пользу. Весь этот гнев, высказывания — это лишь простые слова, и ничего больше, вы это знаете. Я использую свой интеллект, чтобы побить его.

— Чем отличается ваш нынешний тренировочный лагерь от предыдущего?

— Мы всегда тренируемся на сто процентов в каждом лагере. Необходимо работать как физически, так и ментально. Конечно, мы добавили некоторые «фишки», которые помогут в предстоящем поединке. У нас есть определенная стратегия для победы на следующей неделе.

— Что побуждает Вас продолжать рисковать своим здоровьем и проводить бои? У Вас уже есть деньги и слава, о которой только мечтают другие бойцы…