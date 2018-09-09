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13:58 (мск), источник: Sports.kz

Фирузе Шариповой сломали нос во время защиты титула

Казахстанка Фируза Шарипова получила травму во время боя с россиянкой Юлией Куценко 8 сентября на арене А2 в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Стало известно, что в главном бою этого вечера бокса обладательница ряда поясов по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова получила перелом носа. Казахстанка защищала свой чемпионский титул WIBA в весе 61,2 кг в бою против россиянки Юлии Куценко.

Шарипова победила ее единогласным решением судей, пройдя всю дистанцию в десять раундов.

«У спортсменки было уже несколько переломов носа. В частности, в марте 2017 года накануне боя с Юлией Чернобородовой Шарипова получила серьезную травму при столкновении головами со своим спарринг-партнером. Несмотря на это, чемпионка вышла на бой и победила», — сообщили в пресс-службе Шариповой.

Следующий бой Шарипова проведет в весе 59 кг против чемпионки мира WBC Евы Вальстрем, на чей пояс она является обязательной претенденткой.

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