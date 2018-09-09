Фирузе Шариповой сломали нос во время защиты титула
Казахстанка Фируза Шарипова получила травму во время боя с россиянкой Юлией Куценко 8 сентября на арене А2 в
Казахстанка Фируза Шарипова получила травму во время боя с россиянкой Юлией Куценко 8 сентября на арене А2 в
Стало известно, что в главном бою этого вечера бокса обладательница ряда поясов по
Шарипова победила ее единогласным решением судей, пройдя всю дистанцию в десять раундов.
«У спортсменки было уже несколько переломов носа. В частности, в марте 2017 года накануне боя с Юлией Чернобородовой Шарипова получила серьезную травму при столкновении головами со своим
Следующий бой Шарипова проведет в весе 59 кг против чемпионки мира WBC Евы Вальстрем, на чей пояс она является обязательной претенденткой.