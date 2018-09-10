Какова разница в весе Головкина за неделю до первого и второго боев с «Канело»

В прошлом же году, также за неделю до первого сентябрьского боя, Геннадий весил немного больше — 164,4 фунта (74,57 килограмма). Что касается нынешнего веса «Канело», то он составляет 163,2 фунта (74,02 килограмма).

С прошлогодней цифрой его сравнить нельзя, поскольку тогда у мексиканского боксера был конфликт со Всемирным боксерским советом: он проигнорировал две процедуры взвешивания (за 30 и 7 дней до боя), а также отказался от притязаний на пояс WBC даже в случае победы.