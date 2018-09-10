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10:31 (мск), источник: Sports.kz

Какова разница в весе Головкина за неделю до первого и второго боев с «Канело»

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) и его соперник Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) прошли процедуру взвешивания WBC за неделю до рематча, сообщает Sports.kz.

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Актуальный вес Головкина — 163,8 фунта (74,3 килограмма).

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В прошлом же году, также за неделю до первого сентябрьского боя, Геннадий весил немного больше — 164,4 фунта (74,57 килограмма). Что касается нынешнего веса «Канело», то он составляет 163,2 фунта (74,02 килограмма).

С прошлогодней цифрой его сравнить нельзя, поскольку тогда у мексиканского боксера был конфликт со Всемирным боксерским советом: он проигнорировал две процедуры взвешивания (за 30 и 7 дней до боя), а также отказался от притязаний на пояс WBC даже в случае победы.

Рематч «Канело» — GGG II состоится 15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Их первый бой завершился спорной ничьей.

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